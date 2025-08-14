Cámara corporal policial muestra al ganador del Powerball arrestado luego de patear a un agente

El miércoles 13 de agosto, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) publicó las imágenes de una cámara corporal de la Policía que muestran a agentes de St. Pete Beach arrestando a un ganador del Powerball de Kentucky, después de presuntamente haber pateado a un oficial en el rostro.

James Farthing, ciudadano estadounidense de 50 años, fue acusado de un delito grave de agresión a un agente de la ley y de dos delitos menores de agresión simple, así como de resistencia a la Policía estatal, con relación al incidente del martes 29 de julio en el condado de Pinellas, apenas tres meses después de haber ganado la lotería.

De acuerdo con el reporte de la Policía en Florida, la novia de James Farthing, Jacqueline Fightmaster, también fue arrestada esa misma noche. Por lo cual, posteriormente, fue acusada de un delito menor de alteración del orden público en estado de ebriedad, así como de intentar pelear con los otros huéspedes en un hotel de St. Pete Beach.

Ante esta situación, la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas compartió el video de la cámara corporal que parecía mostrar a James Farthing pateando a un agente de la Policía en la cara, mientras el oficial intentaba detener una pelea entre el sospechoso, su pareja y otro huésped cuyo nombre no fue revelado por el departamento estatal.

Ganador del Powerball es arrestado

Conforme a lo expuesto por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, los agentes llegaron a un hotel ubicado en la ciudad de St. Pete Beach, en Pinellas, y encontraron a dos hombres peleando y a una mujer en el suelo. Aparentemente, Farthing había golpeado al huésped en el rostro, luego de que este insultara a su pareja.

Dadas las circunstancias, cuando uno de los agentes intentó interrumpir la pelea, James Farthing presuntamente le dio una patada en la cara al oficial y, posteriormente, intentó huir de la escena, por lo que los otros policías presentes en el hotel utilizaron un arma de electrochoque (pistola táser) para derribarlo antes de arrestarlo en el lugar.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas, el otro hombre involucrado en la pelea también fue esposado. Sin embargo, al registrar el arresto, los oficiales se percataron de que James Farthing había sido el ganador del premio mayor del Powerball en el estado de Kentucky en abril, con casi US$167 millones en la lotería estatal.

En conformidad con lo anunciado por el canal de televisión estadounidense Fox News, James Farthing había comprado un billete de US$2 (Q15.34) en una gasolinera local de la ciudad de Georgetown, Kentucky. Unos días después, tras acertar todos los números, el ciudadano estadounidense ganó el mayor premio jamás otorgado en el estado.

Al momento de ser arrestado en Pinellas, Florida, el ciudadano estadounidense James Farthing estaba en libertad condicional por cargos en el estado de Kentucky. Sin embargo, el millonario quiso renunciar a su derecho a una audiencia y solicitó cumplir el resto de su sentencia, por lo que se espera que sea liberado a finales de septiembre.

Fox News indicó que James Farthing tiene un largo historial criminal en los Estados Unidos, habiendo pasado casi 25 años en prisión en diversas instalaciones. Actualmente, tiene condenas en nueve condados de Kentucky por varios delitos, entre ellos asfixiar a su expareja, sobornar a agentes de la Policía y vender cocaína a un oficial encubierto.