Cuánto dinero se puede ganar en el Powerball al acertar uno, dos o tres números

Ofrecido en más de 45 estados de EE. UU., el Powerball es uno de los juegos de lotería más populares, no solo por la expectativa que genera, sino por los grandes premios que se pueden obtener.

Aunque la atención se centre en el premio mayor, que actualmente ha superado los US$1,000 millones, eso no significa que las personas no puedan obtener otros beneficios económicos si logran acertar algunos de los números.

Como la lotería estadounidense se juega con cinco números y un sexto denominado “Powerball”, existen varios premios para quienes acierten una mayor cantidad de cifras. A eso se suma la “Powerplay”, un multiplicador que puede ser de 2X, 3X, 4X, 5X o 10X.

Aunque los premios mayores se reservan para quienes aciertan entre cinco o cuatro números más la Powerball, también hay oportunidad para quienes logren acertar entre uno y tres números, aunque el monto sea menor.

Por ejemplo, si una persona acierta tres números más la Powerball, obtendrá un premio de US$100, que puede duplicarse según el Powerplay obtenido:

Powerplay 2X: US$200

Powerplay 3X: US$300

Powerplay 4X: US$400

Powerplay 5X: US$500

Powerplay 10X: US$1 mil

En cambio, si solo acierta tres números sin la Powerball, ganará US$7, que también se multiplica según el Powerplay:

Powerplay 2X: US$14

Powerplay 3X: US$21

Powerplay 4X: US$28

Powerplay 5X: US$35

Powerplay 10X: US$70

Si una persona acierta dos números y la Powerball, el premio también es de US$7. En caso de acertar solo un número más la Powerball, el premio es de US$4. Con los multiplicadores, los montos quedarían así:

Powerplay 2X: US$8

Powerplay 3X: US$12

Powerplay 4X: US$16

Powerplay 5X: US$20

Powerplay 10X: US$40

Finalmente, si una persona acierta únicamente la Powerball, también ganará US$4.

