Powerball sortea más de US$1 billón: ¿aún se puede comprar boletos para el sorteo de este 1 de septiembre?

El premio mayor del Powerball continúa acumulándose, sin que hasta ahora haya algún afortunado ganador que lo reclame.

Este 1 de septiembre se llevará a cabo el sorteo que definirá quién se llevará la cantidad de US$1.10 billones.

El pasado 30 de agosto también se realizó el sorteo habitual de la lotería estadounidense, sin que nadie lograra ganar lo que hoy es el quinto mayor premio registrado en la historia del Powerball.

Este lunes representará una nueva oportunidad para quienes desean probar suerte y ganar un premio multimillonario.

De acuerdo con el sitio oficial del Powerball, el sorteo de este 1 de septiembre se celebrará a las 22.59 horas (hora del este).

Muchas personas se preguntan si aún están a tiempo de adquirir un boleto de lotería para el sorteo de este lunes. Según el sitio oficial del Powerball, la hora límite de venta varía entre una o dos horas antes del sorteo.

Esto dependerá del estado o jurisdicción en la que se compre el boleto. Actualmente, el Powerball se juega en 45 estados, además de Washington, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

En caso de que este lunes no se registre un ganador del premio mayor, se realizará un sorteo cada miércoles y sábado.

Además del gran premio de US$1.10 billones, existe también un valor en efectivo de US$498.4 millones.

