Más de US$800 millones: premio mayor del Powerball alcanza cifras históricas

Han pasado varias semanas desde que nadie ha podido ganar el premio mayor del Powerball, cuya cifra ha alcanzado números históricos al alcanzar más de US$800 millones

El pasado 25 de agosto se llevó a cabo el más reciente sorteo de la lotería estadounidense, y en ese momento, el premio rondaba los US$776 millones.

Dado que nadie fue el ganador, la cifra ascendería a US$815 millones, lo que lo convierte en el séptimo premio más grande en la historia de este sorteo.

El premio más grande que ha dado el Powerball fue en noviembre de 2022, cuando se alcanzó la cifra de US$2.04 billones.

Si una persona logra ser el ganador del mayor premio del Powerball tiene dos formas de reclamar el premio: o elige un premio único (en donde obtendrá una cantidad mucho menor pero en efectivo), o bien, aceptar el premio mayor con una anualidad de 30 años.

El próximo sorteo del Powerball será en la noche del 27 de agosto.

Los últimos registros muestran que el último ganador del premio mayor fue el pasado 31 de mayo, cuando un ciudadano de California logró ganar US$204.5 millones.

Lea también: Cuál es el estado con mayores probabilidades de ganar la lotería Powerball, según la IA