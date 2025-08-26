Más de US$800 millones: premio mayor del Powerball alcanza cifras históricas

Internacional

Más de US$800 millones: premio mayor del Powerball alcanza cifras históricas

Desde principios de agosto nadie ha sido ganador del premio mayor del Powerball, el cual ha alcanzado cifras históricas.

|

El décimo mayor bote de Powerball

Fichas numeradas para boletos de lotería Powerball con un premio mayor de 750 millones de dólares en la tienda Bluebird Liquor Store, que ha vendido boletos ganadores en grandes premios de lotería anteriores, en Hawthorne, California, el 25 de agosto de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Han pasado varias semanas desde que nadie ha podido ganar el premio mayor del Powerball, cuya cifra ha alcanzado números históricos al alcanzar más de US$800 millones

El pasado 25 de agosto se llevó a cabo el más reciente sorteo de la lotería estadounidense, y en ese momento, el premio rondaba los US$776 millones.

Dado que nadie fue el ganador, la cifra ascendería a US$815 millones, lo que lo convierte en el séptimo premio más grande en la historia de este sorteo.

El premio más grande que ha dado el Powerball fue en noviembre de 2022, cuando se alcanzó la cifra de US$2.04 billones.

LECTURAS RELACIONADAS

Mega Millions Lottery

Arrestan a un hombre tan solo dos días después de haber ganado US$167 millones en la lotería Powerball

Dos ganadores de Mega Millions se hicieron presentes.

Mega Millions: Ganadores del 3 de septiembre con premio de US$681 millones

Si una persona logra ser el ganador del mayor premio del Powerball tiene dos formas de reclamar el premio: o elige un premio único (en donde obtendrá una cantidad mucho menor pero en efectivo), o bien, aceptar el premio mayor con una anualidad de 30 años.

El próximo sorteo del Powerball será en la noche del 27 de agosto.

Los últimos registros muestran que el último ganador del premio mayor fue el pasado 31 de mayo, cuando un ciudadano de California logró ganar US$204.5 millones.

Lea también: Cuál es el estado con mayores probabilidades de ganar la lotería Powerball, según la IA

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Lotería Americana Lotería Powerball Powerball Tendencias internacionales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre