Premio mayor del Powerball subiría hasta los US$700 millones ¿Cuándo será el próximo sorteo?

El premio mayor de Powerball continúa creciendo y llegaría a la cantidad de casi US$700 millones, luego de que no se registrara un ganador en los dos últimos sorteos.

El pasado 20 de agosto se llevó a cabo el reciente sorteo de la lotería estadounidense, y como ha ocurrido en versiones anteriores, no hubo un ganador del premio mayor.

Los números que salieron el pasado miércoles fueron 31, 59, 62, 65 y 68 siendo el número del Powerball el 5, de acuerdo al reciente video del medio News 19 WLTX.

Desde el pasado 1 de junio no se han registrado ganadores del premio mayor del Powerball. El último fue una persona originaria de California el pasado 31 de mayo, quien obtuvo la cantidad de US$204,5 millones.

Si alguna persona llegar a ser ganador del premio mayor del Powerball puede escoger dos formas de reclamarlo: O bien elegir un pago único (en este caso se le daría US4293, 8 millones) o aceptar el premio mayor de US$700 millones como una anualidad de 30 años.

Actualmente, este premio es uno de los más altos desde el inicio del Powerball.

Se espera que el próximo sorteo, que será el sábado 23 de agosto, el premio se eleve hasta los US$700 millones, con una opción de pago único de US4316.3 millones.

