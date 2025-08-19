El premio mayor de Powerball crece a US$643 millones: ¿Cuándo será el sorteo de la lotería?

El lunes 18 de agosto nadie ganó el premio mayor de US$605 millones de la lotería estadounidense Powerball, lo que permitió que el acumulado creciera a aproximadamente US$643 millones antes del próximo sorteo. Este monto marca un nuevo récord en el 2025, tras no haberse registrado ganadores desde finales de mayo.

A pesar de que, unas horas después del sorteo realizado el pasado 18 de agosto, Powerball confirmó que no hubo ganadores del premio mayor de la lotería estadounidense, aquí están los números del lunes por la noche: 15 - 46 - 61 - 63 - 64, Powerball 1, los cuales fueron compartidos por la estación de televisión WLTX News.

Debido a que el multiplicador de Power Play fue de 3x, si alguien hubiera ganado el premio mayor de la lotería americana, podría haber elegido un pago único de US$274 millones o aceptar el premio de US$605 millones como una anualidad de 30 años, lo que lo coloca entre los veinte premios más altos del Powerball de todos los tiempos.

Por el momento, el último ganador del premio mayor de la lotería estadounidense Powerball fue un ciudadano de California, que el pasado sábado 31 de mayo se llevó un total de US$205 millones. Antes de eso, un jugador en la ciudad de Frankfort, Kentucky, resultó agraciado con un gran premio de US$168 millones el viernes 25 de abril.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

El próximo sorteo del premio mayor de la lotería estadounidense Powerball será el miércoles 20 de agosto a las 23.00 horas de Miami, Florida (21.00 horas de Guatemala), debido a que la rifa se realiza en un estudio ubicado en la ciudad de Tallahassee y se transmite para los 45 estados que participan en el juego, junto con las Islas Vírgenes.

Para participar en este juego de lotería estadounidense, cada jugador debe elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre 1 y 26, denominado Powerball. Los jugadores en los 45 estados de la nación norteamericana pueden seleccionar sus seis números en una boleta virtual o dejar que la máquina los elija al azar.

Aunque el premio mayor se gana al hacer coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja, los jugadores en los Estados Unidos también pueden obtener un premio al acertar una de las nueve combinaciones posibles, que son anunciadas por las autoridades de la lotería durante la noche del sorteo correspondiente.

A partir del 2025, los ganadores del premio mayor de Powerball pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 cuotas graduales durante casi 29 años, o en un pago único. Sin embargo, estas opciones de premio se anuncian antes de que se apliquen los impuestos federales y estatales, por lo que la cantidad final es menor.

Para agosto del 2025, el boleto para participar en la lotería estadounidense de Powerball cuesta US$2 (Q15) por cada jugada. No obstante, se puede pagar una cantidad extra denominada Power Play, para que, en caso de ganar alguno de los nueve premios, las ganancias se multipliquen por dos, tres, cinco o hasta diez, según corresponda.

En los estados de Idaho y Montana, el boleto de la lotería americana Powerball ya incluye la cantidad extra del Power Play, por lo que el precio mínimo de compra aumenta a US$3 (Q22) por cada jugada. Además, cabe mencionar que el tiempo para poder reclamar el premio mayor puede variar según las normas y reglamentos de cada estado.