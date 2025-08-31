Qué posibilidades hay de ganar el premio mayor de US$1,100 millones de la lotería Powerball en EE. UU.

El próximo 1 de septiembre por la noche, durante el sorteo de la lotería Powerball, se disputará el quinto premio más alto en la historia del juego.

Por tan solo US$2, los estadounidenses que adquieran su boleto tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor, que ha alcanzado la cifra de US$1.1 millardos.

Según información oficial de Powerball, las probabilidades de acertar los seis números y llevarse el premio mayor son de 1 en 292.2 millones.

El sorteo del próximo lunes será el número 40 desde que el premio mayor se entregó por última vez, el 31 de mayo del 2025, en California. Hasta ahora, la racha más extensa sin un ganador del premio mayor ha sido de 42 sorteos seguidos, registrada el 6 de abril del 2024, cuando un jugador en Oregón ganó US$1,326 millones.

La página oficial de la lotería aclara que, si un jugador gana el premio mayor en el próximo sorteo, tendrá la opción de elegir entre un pago anual estimado en US$1.1 millardos, que se entrega mediante un pago inmediato seguido de 29 cuotas anuales con un incremento del 5% cada año, o bien, un pago único estimado en US$498.4 millones.

Es importante tomar en cuenta que ambas opciones se calculan antes de impuestos.

¿Cómo jugar la lotería Powerball?

El boleto tiene un costo de US$2 y puede adquirirse en tiendas de conveniencia seleccionadas de la región o por medio del sitio web oficial de la lotería.

Para participar, debe elegir seis números: cinco bolas blancas del 1 al 69, y una Powerball roja con un número entre el 1 y el 26.

Por US$1 adicional, puede añadir el Power Play, que aumenta las ganancias de todos los premios, excepto el mayor. Esta opción permite multiplicar los montos por 2X, 3X, 4X, 5X o 10X.

También puede solicitar al cajero un Quick Pick, opción en la cual el sistema genera automáticamente los números para un boleto impreso.

Los sorteos se celebran los lunes, miércoles y sábados por la noche. Si no hay ganador del bote, el premio se acumula.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Powerball?

El sorteo se llevará a cabo el lunes 1 de septiembre, a las 22.59 horas (hora del Este), desde Tallahassee, Florida, y será transmitido en vivo por Powerball.com.