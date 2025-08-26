Powerball: los resultados del sorteo del lunes 25 de agosto

El pasado 25 de agosto se llevó a cabo el más reciente sorteo del premio mayor del Powerball, en donde desafortunadamente ninguna persona salió ganadora.

El premio, en ese momento, ascendía los US$776 millones 770, pero ahora la cantidad aumentó hasta los US$815 millones, el séptimo premio más grande en la historia de la lotería estadounidense.

Los números ganadores del más reciente sorteo fueron 19, 64, 34, 16, 37 y el Powerball de 22, con un multiplicador de x3, de acuerdo al video que compartió el medio News 19 WLTX.

El próximo sorteo de la lotería será el miércoles 27 de agosto. Los sorteos se llevan a cabo cada lunes, miércoles y sábado.

Desde el pasado 1 de junio que no se han registrado ganadores del premio mayor del Powerball.

Sin embargo, si han habido ganadores de premios menores, como dos boletos, uno de Georgia y Texas que obtuvieron US$1 millón, tras lograr acertar las cinco bolas blancas de la lotería.

Además se registraron cinco ganadores de US$150 mil y 26 boletos que obtuvieron US$50 mil.

