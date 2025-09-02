¿Alguien ganó el premio mayor del Powerball de más de US$1 mil millones tras el sorteo del 1 de septiembre?

El pasado 1 de septiembre se realizó nuevamente el sorteo del premio mayor de Powerball, que alcanzó la cifra histórica de US$1,300 millones, uno de los montos más altos en la historia de la lotería de Estados Unidos.

Desde julio pasado, nadie ha logrado ganar este millonario premio, y las expectativas siguen en aumento, ya que ninguna persona acertó en el sorteo del lunes anterior.

De acuerdo con la transmisión del sorteo, los números ganadores fueron 25, 23, 08, 40 y 53; además del Powerball con el número 5 y un multiplicador Powerplay de 3X.

Aunque nadie obtuvo el premio mayor, sí hubo ganadores en otras categorías. Por ejemplo, dos personas ganaron US$2 millones tras acertar cinco números y el Powerplay.

Otras diez personas obtuvieron un premio de US$1 millón cada una al acertar cinco números.

La expectativa continúa, ya que el próximo sorteo será el miércoles 3 de septiembre.

Según la página oficial de Powerball, la probabilidad de que alguien gane el premio mayor —es decir, que acierte los cinco números más el Powerball— es de una entre 292 millones 201 mil 338.

Lea también: El error por el que una mujer duplicó su premio de Powerball