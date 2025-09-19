Internacional

Abuela de Virginia gana el Powerball con ayuda de ChatGPT y dona todo a la caridad: “Me siento bendecida”

Gracias a la Inteligencia Artificial, Carrie Edwards logró predecir correctamente 5 de los 6 números del Powerball.

La ganadora del Powerball dejó en shock a su comunidad cuando decidió donar su premio entero a la beneficencia. Prensa Libre: EFE.

De acuerdo con Virginia Lottery, Carrie Edwards, de Midlothian en el condado de Chesterfield, logró acertar cuatro de los cinco números del Powerball y la bola roja, eligiendo sus cifras con ayuda de sugerencias de ChatGPT.

En el sorteo del 8 de septiembre, ganó US$150 mil. Originalmente había ganado US$50 mil, pero había pagado un dólar adicional por el PowerPlay, lo que triplicó la recompensa. Se enteró de su fortuna mientras estaba en una reunión, cuándo recibió un correo electrónico con el mensaje y pensó que era una estafa.

Una semana después, reclamó su premio e instantáneamente donó las ganancias a tres organizaciones, destinando US$50 mil a cada una. Edwards expresó que en el momento que recibió esa "bendición", supo de inmediato cómo debía usarla. "Me siento muy afortunada y quiero que esto sirva de ejemplo para quienes reciben bendiciones puedan, a su vez, compartirlas con los demás", dijo.

¿A quiénes les donó?

La primera donación estará dirigida a la Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD, por sus siglas en inglés), organización que promueve la investigación, la educación y el apoyo a las familias afectadas por le demencia en sus etapas tempranas. Edwards escogió esta causa en memoria de su difunto esposo, Steve, quien falleció en la Víspera de Año Nuevo de 2024, después de ser diagnosticado con Demencia Frontotemporal, a los 57 años.

"Esta causa tiene un significado muy personal para mí. En el Mes Mundial de la Concienciación sobre la FTD, quise que esta donación beneficiaria a las familias que enfrentan esta enfermedad y a los doctores que buscan una cura. Siento que Dios me ha bendecido y quiero compartir esas bendiciones con los demás. Al final, todos estamos recorriendo este camino juntos", expresó.

El segundo donativo fue destinado a Shalom Farms, una organización sin fines de lucro en el sector agrícola que provee "un sistema alimentario equitativo en Richmond". Todos los años, produce y distribuye más de 450 mil platos de comida. Carrie resaltó que visita la granja por lo menos una vez a la semana, excava la tierra y recoge frutas y verduras. "Sembramos, recogimos, agradecimos los alimentos, los llevamos al mercado y conversamos con la comunidad".

La tercera contribución será para la Navy-Marine Relief Society, que ofrece apoyo económico, educativo y de emergencia a miembros de la marina en servicio activo, veteranos y sus familias. Edwards expresó "Me siento bendecida de que este inesperado premio de lotería pueda servir un propósito mayor".