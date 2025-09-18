Resultados del Powerball: Números ganadores y premios del sorteo del 17 de septiembre del 2025

El miércoles 17 de septiembre, el juego de la lotería estadounidense Powerball —ofrecido en 45 estados— realizó el sorteo de su premio mayor, con un acumulado de US$81 millones. Por lo cual, el ganador tiene la opción de recibir US$32 millones en efectivo, según informaron las autoridades del evento en EE. UU.

Al jugar a la lotería Powerball, cualquier participante debe elegir cinco números, entre el 1 y el 69 para las bolas blancas, y un número adicional entre el 1 y el 26 para la bola roja, conocida como la "Bola del Poder", de la cual surge el nombre del juego, ya que esta, por ser la última, prácticamente define las posibilidades de volverse millonario.

Si todos los números seleccionados coinciden con los sorteados por Powerball, el jugador se llevará la bolsa acumulada. Actualmente existen dos formas de cobrar el premio: Un depósito inmediato por el valor del premio en efectivo (US$32 millones) o la división del monto total (US$81 millones) en pagos durante 300 meses (25 años).

A su vez, el boleto para poder jugar en Powerball tiene un costo de US$2 (Q15.30), y la lotería es válida en la mayor parte del territorio estadounidense, con excepción de Alabama, Nevada, Utah, Alaska y Hawái, debido a que los grupos más religiosos o conservadores de estos estados han bloqueado los esfuerzos para adoptar las loterías.

Números ganadores del Powerball: 17 de septiembre del 2025

Los números ganadores del pasado miércoles 17 de septiembre del 2025 fueron:

7- 30 - 50 - 54- 62 y la Powerball fue 20.

De acuerdo con las autoridades de la lotería estadounidense, si todos los números de los participantes no coinciden con los seis ganadores, aún pueden recibir un premio adicional, aunque todo depende de la cantidad de aciertos. Actualmente, existen nueve combinaciones posibles para ganar algún monto en el juego oficial de Powerball.

Cinco números y Powerball: Bolsa acumulada.

Cinco números blancos : US$1 millón (Q7 millones 660 mil)

: US$1 millón (Q7 millones 660 mil) Cuatro números y Powerball: US$50 mil (Q383 mil 460)

Cuatro números: US$100 (Q765)

US$100 (Q765) Tres números y Powerball: US$100 (Q765)

Tres números: US$10 (Q75)

US$10 (Q75) Dos números y Powerball: US$9 (Q70)

Un número y Powerball: US$8 (Q60)

Powerball: US$7 (Q50)

¿Un migrante puede cobrar premios de Powerball?

Según el portal web de Powerball, no es necesario que el ganador de la lotería sea ciudadano o residente de los Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades mencionan que es importante tomar en cuenta algunos requisitos para poder cobrar el premio, por lo que algunos migrantes indocumentados en el país podrían verse perjudicados.

De acuerdo con el sitio de la lotería, es necesario que el ganador tenga un documento de identificación oficial, por lo que en algunos estados se podría presentar el pasaporte o una licencia de conducir del país de origen. No obstante, en otros estados el ganador está obligado a presentar un número de identificación fiscal de EE. UU.