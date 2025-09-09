Los números que triunfaron en el Powerball del 8 de septiembre de 2025

Estos fueron los números ganadores del sorteo del 8 de septiembre: 26-28-41-53-64. y el Powerball: 9 con un Powerplay: 3x. El monto del premio fue de US$20 millones, cuyo beneficiario podrá reclamar un solo pago de US$9.2 millones, luego de las deducciones e impuestos.

El 'Powerplay' es una cantidad extra que se puede pagar para que, en caso de triunfar, las ganancias se puedan elevar dos, tres, cinco o diez veces.

Entre los ganadores más reciente del premio mayor del Powerball están: dos boletos vendidos en Missouri y Texas, que se repartieron el premio más grande de la historia, con un monto de US$1 mil 787 millones, ganado el 6 de septiembre de 2025.

Otro caso recordado es el de un jugador de Anaheim, California, quien ganó US$526 millones el 29 de marzo. Otro participante se ganó US$331 millones el 18 de enero.

Otro de los premios más importantes fue para un residente de California, quien se llevó US$205 millones el 31 de mayo. Rompiendo el triunfo récord de un jugador de Kentucky que había ganado US$168 millones el 26 de abril.

En diciembre del año pasado, un jugador de Nueva York acertó la combinación ganadora de US$256 millones; mientras en octubre, un boleto vendido en Georgia obtuvo US$478.2 millones al acertar los seis números del famoso jackpot.

Cómo ganar y reclamar en Powerball

Los sorteos se llevan a cabo todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 PM en la Lotería de la Florida de Tallahassee y cada jugada tiene un costo de US$2.

El primer paso para participar es seleccionar cinco números entre 1 y 59. Además, se debe escoger un sexto número entre el 1 y 26, este es el que se conoce como Powerball.

Hay dos formas de elegir los números: marcándolos en una boleta de juego o dejando que la máquina de lotería los seleccione al azar.

Los jugadores pueden ganar un premio al acertar cualquiera de las nueve combinaciones posibles. Para obtener el premio mayor, las cinco bolas blancas deben coincidir en cualquier orden, junto con la Powerball roja.

Quienes ganan el premio mayor tienen dos modalidades, anunciadas antes de restar los impuestos estatales y federales: Pueden recibirlo en un pago único o distribuido en pagos anuales.