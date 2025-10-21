Club de Astronomía para Niños: una aventura espacial este sábado 25 en el Museo Miraflores

El sábado 25 de octubre, el Club de Astronomía para Niños, organizado en el Museo Miraflores, tendrá una actividad dedicada a descubrir el sistema solar, de 15 a 17 horas.

El sistema solar es un conjunto de cuerpos celestes que orbitan una estrella —el Sol— gracias a la gravedad. Está compuesto por planetas, planetas enanos, lunas, asteroides, cometas y meteoroides.

De la mano de expertos de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), los participantes conocerán secretos del universo. La entrada tendrá un costo de Q75.

Esta actividad forma parte del programa AGA Kids, que desde el 2010 imparte, de forma lúdica, conferencias y talleres de ciencia. Por lo general, se organizan eventos adaptados para edades de 7 a 18 años.

Fecha

Sábado 25 de octubre del 2025

Hora

De 15 a 17 horas

Lugar

Museo Miraflores, 7a.calle 21-55 zona 11

Precio

Q75

Venta de entradas

Instalaciones Museo Miraflores

