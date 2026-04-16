Robot humanoide capta la atención en Polonia: de espantar jabalíes a participar en el Parlamento

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Robot humanoide capta la atención en Polonia: de espantar jabalíes a participar en el Parlamento

Bautizado como Edward Warchocki, el robot humanoide ha llamado la atención en redes sociales por sus interacciones y ha generado debate. Esto es lo que se sabe sobre este invento.

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Edward Warchocki, el robot humanoide que ha captado la atención de las redes sociales. (Imagen: Captura de pantalla: X Edward Warchocki,)

Edward Warchocki, el robot humanoide que ha captado la atención en redes sociales. (Imagen: captura de pantalla de X / Edward Warchocki)

Desde interacciones con humanos hasta espantar jabalíes, Edward Warchocki, un robot humanoide, ha causado revuelo en redes sociales debido a sus interacciones, que lo han posicionado en la mira del público y han generado debate.

Edward Warchocki se ha convertido en un fenómeno social y en un personaje viral en Polonia tras aparecer en redes sociales espantando jabalíes en las calles de Varsovia o durante visitas al Parlamento polaco.

Según sus dueños y creadores del personaje en internet, Radosław Grzelaczyk y Bartosz Idzik, los videos del androide han acumulado más de 1,500 millones de visualizaciones en redes sociales en apenas 45 días.

Las apariciones de "Edek", como le llaman sus creadores, han causado sensación por la soltura con la que el robot interactúa con personas en la calle, en transportes públicos y en tiendas.

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Uno de los episodios más impactantes protagonizados por "Edek" ocurrió el sábado 11 de abril, cuando el robot fue captado mientras perseguía a tres jabalíes por las calles de Varsovia, al grito de "¡fuera!" en polaco.

El video se volvió viral y desató un debate entre internautas sobre el uso de androides para el control de la fauna urbana como una alternativa no letal a las cacerías tradicionales.

También generó dudas éticas sobre el estrés causado a los animales, conocidos por merodear en los vertederos de la capital polaca en busca de alimento.

El androide llegó incluso al Parlamento polaco el 24 de marzo, cuando fue invitado por el partido Confederación con motivo de una conferencia sobre inteligencia artificial (IA) y robotización.

Durante su visita, Edward no se limitó a ser un objeto de exhibición, sino que ofreció un discurso humorístico en el que solicitó aumentos salariales para los empleados del Parlamento, interactuó con algunos políticos y gastó bromas.

Edward Warchocki no solo es un robot humanoide, sino que se ha convertido en un "influencer", una figura viral en internet.

Según explicaron a EFE sus creadores, Radosław Grzelaczyk y Bartosz Idzik, fundadores de MERARobotics, desarrollaron el sistema de software propietario del robot, MERA OS (su llamado "cerebro"), para dar vida a Edward Warchocki.

Con solo 132 cm de altura y equipado con LiDAR 3D (un sistema de teledetección que usa pulsos láser para medir distancias a objetos y entornos), Edward Warchocki se ha convertido en una estrella mediática en Polonia que también corre maratones, baila en televisión y colabora con marcas de lujo.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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