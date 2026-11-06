Convocan a votación para elegir el emblema de Quetzal-2, el segundo satélite guatemalteco

En el 2020, Guatemala hizo historia con el lanzamiento de Quetzal-1, el primer satélite guatemalteco, desarrollado por estudiantes y profesionales de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG). Seis años después, una nueva generación de jóvenes continúa este esfuerzo con Quetzal-2, el segundo satélite del país, cuyo lanzamiento está previsto para el 2028.

Pero esta misión no es únicamente de quienes trabajan en su desarrollo. Todos los guatemaltecos tienen ahora la oportunidad de ser parte de ella, al participar en la elección del emblema que representará a Quetzal-2 en su viaje al espacio.

Los emblemas de las misiones espaciales son símbolos que representan sus objetivos, su identidad y el esfuerzo de los equipos que las hacen posibles. En el caso de Quetzal-2, el emblema seleccionado también representa lo que los jóvenes guatemaltecos son capaces de alcanzar, mediante la ciencia, la tecnología y la innovación.

Tres propuestas han sido seleccionadas para representar esta nueva misión espacial guatemalteca. Natalia María Pineda Monzón, Mia Giordana Rucal Ordónez —estudiante de Diseño de Producto e Innovación en UVG— y Alejandro Josué Robles Rosales —estudiante de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información de UVG— son los autores de cada una de ellas.

Nueva misión

Quetzal-2 se desarrolla actualmente en el Laboratorio Aeroespacial de UVG, con la participación de más de 50 estudiantes de diferentes disciplinas.

Entre sus propósitos está probar un sistema de inteligencia artificial para detectar nubes en imágenes capturadas desde el espacio, evaluar una tecnología para retirar al satélite de su órbita al finalizar la misión y acercar la tecnología espacial a centros educativos guatemaltecos mediante la recepción de información satelital.

Más allá de sus objetivos científicos, Quetzal-2 representa la continuidad de un esfuerzo por desarrollar capacidades tecnológicas en Guatemala y abrir nuevas oportunidades para las futuras generaciones.



Votación

No se necesita ser ingeniero, científico ni experto en tecnología espacial para participar. Solo se debe conocer las tres propuestas, elegir la favorita y emitir el voto.



Para tal fin, ingresar a bit.ly/emblemaquetzal2 y votar por el emblema que se quiere que represente al segundo satélite guatemalteco.

Porque el futuro de la ciencia y la tecnología en Guatemala se construye con la participación de todos. ¡Todos somos parte de la misión!

*Por Gustavo Barrera, director del Departamento de Ingeniería Mecánica, de la Universidad del Valle de Guatemala

Propuesta de diseño del emblema de Quetzal-2 realizada por Natalia María Pineda Monzón.

Propuesta de diseño del emblema de Quetzal-2 realizada Mia Giordana Rucal Ordóñez.

Propuesta de diseño del emblema de Quetzal-2 realizada por Alejandro Josué Robles Rosales.