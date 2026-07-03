Conozca cuáles son los componentes de Quetzal-2, el segundo satélite guatemalteco

Imagine un satélite que cabría en sus manos, de apenas 10 por 10 por 20 cm y con un peso de unas cinco libras. Así es Quetzal-2, el segundo nanosatélite guatemalteco, y que se construye en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) actualmente.

Aunque parezca pequeño, en su interior alberga más de mil 300 piezas, la mayoría de ellas diseñadas y fabricadas localmente.

¿Cómo logra tanto con tan poco? Sus paneles solares captan la luz del sol y la convierten en energía eléctrica. Sus baterías almacenan esa energía para usarla cuando haga falta, incluso, mientras el satélite cruza la sombra terrestre.

Dos pequeñas computadoras, una principal y otra de respaldo, diseñadas en UVG, funcionan como su cerebro: deciden qué hacer y vigilan que todo marche bien, según lo planeado.

A esto se suma un sistema de control de orientación (ADCS, en inglés), encargado de determinar hacia dónde apunta el satélite y de mantenerlo estable en una posición determinada; por ejemplo, para que su cámara enfoque la Tierra o para que sus paneles reciban mejor la luz del sol.

Pero Quetzal-2 es más que un satélite, sus partes y su misión: es la prueba de que la exploración espacial también puede desarrollarse desde Guatemala e invita a que estudiantes de todo el país formen parte de ella.

Por José Bagur, coordinador del Laboratorio Aeroespacial de UVG, www.uvg.edu.gt/quetzal-2