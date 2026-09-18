iPhone 18 Pro: en qué consisten las mejoras fotográficas, la cámara de vapor, la grabación de video y sus precios

Las tiendas de Apple comenzaron a vender oficialmente los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max este viernes 18 de septiembre, lo que atrajo rápidamente a compradores de distintas partes del mundo.

Aunque su apariencia es similar a la de la versión anterior, los modelos incorporan cambios en la cámara, el rendimiento y otras funciones. Entre las principales novedades se encuentra el sistema de cámaras, que Apple presenta como el más avanzado incorporado hasta ahora en un iPhone.

Esta nueva generación llega con acabados en negro, plateado, azul glaciar y burdeos. Según Apple, la nueva cámara principal Fusion de 48 Mpx cuenta con apertura variable.

La compañía asegura que esta cámara “ofrece una libertad creativa” que no se había visto en la gama de iPhone hasta la fecha. Además, señala que los controles profesionales permiten al usuario personalizar su experiencia en la aplicación Cámara.

Tanto el iPhone 18 Pro como el iPhone 18 Pro Max cuentan con una “cámara de vapor de última generación que ofrecen el mayor rendimiento constante en la historia del iPhone”, destacó Apple en su anuncio.

Durante el lanzamiento de esta gama, Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple, destacó los avances de esta nueva generación en la cámara, el rendimiento, la autonomía y la inteligencia.

“No nos hemos limitado a realizar pequeñas mejoras en estas áreas, sino que hemos dado pasos de gigante para crear el mejor modelo Pro de iPhone que hemos hecho nunca”, dijo el pasado 9 de septiembre en California.

El nuevo iPhone 18 Pro y 18 Pro Max poseen una mejora en la calidad de su cámara. (Foto Prensa Libre: Crédito Apple)

La cámara amplía las posibilidades creativas

La cámara principal de 48 Mpx cuenta con seis láminas cortadas con láser que permiten cambiar de forma fluida entre distintas aperturas. Con ello, se ajustan automáticamente la profundidad de campo y la iluminación para mejorar la calidad de las fotografías.

La cámara también incluye un nuevo sensor que mejora la calidad de imagen y permite obtener fondos con detalles más nítidos en las fotografías grupales. Según Apple, estas características permiten obtener imágenes más nítidas y detalladas.

En cuanto al video, Apple destacó que sus funciones permiten al usuario aplicar el “modo Cine a vídeos de hasta a 60 f/s después de la grabación y la capacidad de grabar vídeos en 4K y Dolby Vision en time-lapse”.

Además de las mejoras en la imagen, un nuevo algoritmo permite mejorar la calidad de las voces.

Precios del iPhone 18 Pro según almacenamiento

256 GB: S$1,199

512 GB: S$1,399

1 TB: S$1,799

2 TB: S$2,399

Precios del iPhone 18 Pro Max según almacenamiento

256 GB: S$1,299

512 GB: S$1,499

1 TB: S$1,899

2 TB: S$2,499

Apple presento en su portal de noticia el video de las mejoras de su cámara principal para la gama del iPhone 18 Pro. (Video Prensa Libre: Crédito Apple)