Misión tecnológica: Selección de robótica representará al país en México y Corea del Sur

La selección nacional de robótica —que representará al país en dos de las principales competencias internacionales— fue juramentada recientemente en el Palacio Nacional de la Cultura, en una ceremonia coordinada por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), y presidida por Karin Herrera, vicepresidenta de Guatemala.

Al menos 22 estudiantes de diferentes planteles educativos y departamentos del país tendrán la misión de representar a Guatemala en el First Global Challenge, que se desarrollará del 7 al 10 de octubre en Corea del Sur.

Así también en Robomatrix, en México, que tendrá lugar en Xalapa, Veracruz; y León, Guanajuato, entre noviembre y diciembre próximos.

“La formación de la selección es resultado de un proceso que tiene como uno de sus principales pilares al Proyecto Balam, iniciativa fundada y coordinada por Universidad Galileo y Grupo Intelecto, con el aval de Senacyt”, informó en un comunicado esa casa de estudios, pionera en robótica.

Desde su creación en 2015, Balam se ha consolidado como un semillero de talento tecnológico para Guatemala y ha involucrado a más de 13 mil jóvenes a lo largo de sus diferentes ediciones, explicó la universidad.

“El desarrollo de estas capacidades forma parte de una visión que busca que los jóvenes no sean únicamente consumidores de tecnología, sino también creadores de soluciones capaces de responder a los desafíos de su entorno”, expresó Rodrigo Baessa, Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación de la Universidad Galileo.

“Balam no es únicamente una competencia; es un proceso que permite identificar, formar y potenciar el talento tecnológico de jóvenes guatemaltecos”, expresó Oscar Rodas, cofundador de Balam y representante de la universidad. "Cada estudiante que participa desarrolla capacidades que pueden convertirse en oportunidades para su futuro y, al mismo tiempo, contribuye a construir una Guatemala con mayor capacidad para crear tecnología e innovar”, agregó.

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Alex Guzmán, de Grupo Intelecto, informó que en el 2025 Guatemala alcanzó el puesto 28 de 190 participantes en el First Global Challenge; es decir, estuvo en el top 5 de Latinoamérica, y en el Robomatrix se han logrado medallas de oro, plata y bronce.

Entretanto, Mauricio Curley, coordinador de Relaciones Públicas de Universidad Galileo, dijo que esos espacios son una oportunidad para demostrar que se tiene la capacidad de superar desafíos y poner en alto el nombre de Guatemala.

"Los jóvenes asumieron el compromiso de representar al país con orgullo, responsabilidad, respeto y dignidad, llevando al escenario internacional no solo sus conocimientos técnicos, sino también la creatividad, capacidad de innovación y trabajo en equipo desarrollados durante su proceso de preparación". Universidad Galileo, en un comunicado

Participantes

El siguiente listado muestra a quienes representarán al país en México y Corea del Sur, y de qué plantel educativo y departamento proceden:

FIRST Global Challenge 2026 — Incheon, Corea del Sur (7 al 10 de octubre)

Leo Sebastián Vidal Teret, del plantel Madre Tierra, departamento de Escuintla

del plantel Madre Tierra, departamento de Escuintla Sarah Daniela López Guzmán: Mariano y Rafael Castillo Córdova, Guatemala

Mariano y Rafael Castillo Córdova, Guatemala Manuel Armando Álvarez Paz: Tecnológico Industrial André Ampere, Sacatepéquez

Tecnológico Industrial André Ampere, Sacatepéquez Edward Jean Marco Hernández Rodríguez : Tecnológico Industrial André Ampere, Sacatepéquez

: Tecnológico Industrial André Ampere, Sacatepéquez Diego José Portillo Chang: Capouilliez, Guatemala

Robomatrix Continental 2026 — Xalapa, Veracruz y León, México (27 de noviembre al 5 de diciembre)

Arleth Esther Hernández Vásquez: Centro Educativo Ingenio La Unión, Escuintla

Centro Educativo Ingenio La Unión, Escuintla Gabriel Enrique Fuentes García: Instituto Tecnológico Proesur, Escuintla

Instituto Tecnológico Proesur, Escuintla Isabella Marisol Alarcón Villegas: Stella Marís, Escuintla

Stella Marís, Escuintla Armando Morales Senté: Complejo CETACH1, Quiché

Complejo CETACH1, Quiché Gebel Isaác Xuya Juchán: Complejo CETACH2, Chimaltenango

Complejo CETACH2, Chimaltenango Alexander David Emanuel Xiloj Matheu: Cristiano Verbo Xela, Quetzaltenango

Cristiano Verbo Xela, Quetzaltenango Diego Pablo López López: Tecnológico Industrial André Ampere, Sacatepéquez

Tecnológico Industrial André Ampere, Sacatepéquez Juan Ignacio Hernández Fong: Internacional La Cumbre, Guatemala

Internacional La Cumbre, Guatemala Rubén Eduardo Villacinda García: Liceo Canadiense, Guatemala

Liceo Canadiense, Guatemala Daniel Alejandro Posadas Garci-Aguirre: Green Lawn, Guatemala

Green Lawn, Guatemala Ana Isabella Balcárcel Estrada: Privado Enrique Novella Alvarado, El Progreso

Privado Enrique Novella Alvarado, El Progreso Sebastián Josué Rodas Barrios: Internacional Montessori, Guatemala

Internacional Montessori, Guatemala Gabriel Isaac Rendón González: Liceo Guatemala, Guatemala

Liceo Guatemala, Guatemala Juan Francisco Hernández Macario: Liceo Guatemala, Guatemala

Liceo Guatemala, Guatemala Leda Daniela Martínez Gómez: Village School, Guatemala

Village School, Guatemala Kiara Lisseth Castellanos Morales: Stella Marís, Escuintla

Stella Marís, Escuintla José Daniel Galindo Sagastume: Abeka Academy, Guatemala