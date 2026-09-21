WhatsApp dejará de ser compatible con algunos celulares en el 2026: cuáles son los dispositivos afectados y desde cuándo

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a escala mundial, anunció cambios en la compatibilidad con algunos dispositivos móviles, que tendrán limitaciones para recibir nuevas actualizaciones.

La antigüedad o la marca de los dispositivos móviles no determinarán por sí solas su compatibilidad, pues esta dependerá de la versión del sistema operativo, ya sea Android o iOS.

El Centro de ayuda de WhatsApp señala que, para el 2026, se recomienda a los usuarios utilizar dispositivos con Android OS 6.0 y versiones posteriores para que sean compatibles con la aplicación.

En cuanto a los iPhone, Meta destaca que los dispositivos deberán contar con iOS 15.5 o versiones posteriores para ser compatibles con la aplicación y recibir sus actualizaciones.

Meta explica que los dispositivos y el software cambian con frecuencia, por lo que revisa periódicamente los sistemas operativos compatibles con las actualizaciones y el uso de su aplicación de mensajería.

Según su Centro de ayuda, durante esas revisiones se determina cuáles son los dispositivos y programas informáticos más antiguos y con menor número de usuarios, que progresivamente dejan de recibir las últimas actualizaciones de seguridad.

WhatsApp señala que, desde el pasado 8 de septiembre, las versiones Android 5.0 y Android 5.1 que no puedan actualizarse a Android 6.0, así como las versiones anteriores, dejarán de ser compatibles.

En el caso de los iPhone, a partir del 30 de noviembre del 2026 solo se admitirán dispositivos con iOS 15.5 y versiones posteriores. Hasta esa fecha se admitirán versiones anteriores, aunque se recomienda la actualización.

Para quienes tengan versiones anteriores que no puedan actualizarse, el cambio no implica necesariamente que WhatsApp deje de funcionar de inmediato, sino que estos dispositivos no podrán instalar las actualizaciones más recientes. Podrán continuar utilizando la aplicación, pero sin las últimas actualizaciones.

Medios como Infobae señalan que entre los dispositivos móviles afectados se encuentran “el Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite”, así como “Moto G y el Moto E”.

Entre los dispositivos de LG, el medio menciona las versiones “Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini”, que no podrían cumplir con la actualización mínima requerida de Android OS 6.0.

Para los iPhone, Infobae señala que dispositivos como “los iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5” se quedarán fuera de las actualizaciones.

Algunos de estos dispositivos recibirán notificaciones sobre la actualización y, al no poder instalar las versiones requeridas, podrían presentar con el tiempo limitaciones en funciones como el inicio de sesión, la verificación de números o la mensajería.