WhatsApp ha incorporado los mensajes programados, una función que permite redactar un mensaje y programar su envío para más tarde u otro día.

Según la compañía, es una de las herramientas que más pedían quienes usan la aplicación a diario, pero la novedad no llegará a todos los teléfonos al mismo tiempo.

La plataforma habilitó la función el 25 de noviembre y anunció que la desplegará en todo el mundo durante las próximas semanas, por lo que algunos usuarios tendrán que esperar para utilizarla.

La función permite programar el envío desde 10 minutos hasta 14 días después de escribir el mensaje y se aplica tanto a conversaciones individuales como a grupos.

WhatsApp, además, muestra una lista con todos los mensajes programados, que el usuario podrá revisar y eliminar antes de que se envíen, si cambia de opinión.

Con esta función se puede felicitar a alguien por su cumpleaños justo a medianoche, recordar una reunión o un pago, avisar al grupo del colegio con tiempo o escribir a alguien que vive en otro huso horario a una hora razonable.

El mensaje se enviará aunque el teléfono esté apagado o se haya quedado sin batería y llegará a la hora elegida sin que el usuario tenga que hacer nada más.

¿Cómo se programa el envío de un mensaje?

Para programar un mensaje, solo se deben seguir estos pasos:

Escribir el mensaje como de costumbre

Cuando esté listo, mantener presionado el botón de envío en lugar de tocarlo

Acceder a la opción que permite decidir cuándo se enviará el mensaje

Elegir la fecha y la hora de entrega

La función sirve para textos, fotos y videos. Para quien lo recibe, el mensaje es idéntico a cualquier otro. No lleva ninguna marca que indique que estaba programado.

Además, la plataforma aseguró que la privacidad se mantiene igual que en el resto de las funciones. Los mensajes programados siguen cifrados de extremo a extremo, como los demás mensajes personales. “Nadie más podrá leerlo, ni siquiera nosotros”, asegura WhatsApp en su blog.