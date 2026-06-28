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Guatemala

Localizan restos humanos en costales en la ruta al Atlántico

Los Bomberos Voluntarios localizaron restos humanos dentro de costales en Guastatoya, El Progreso.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) brinda seguridad vial debido a diligencias que realiza el Ministerio Público en el kilómetro 78 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en Guastatoya, El Progreso.

Por causas que se desconocen, dos personas fueron localizadas fallecidas en el lugar. El procedimiento se desarrolla fuera de la vía, donde los Bomberos Voluntarios localizaron restos humanos dentro de costales y coordinaron la intervención de la Policía Nacional Civil para las diligencias correspondientes.

Los rescatistas trabajan para trasladar los restos a una superficie segura.