Motorista atropella a peatón sobre el bulevar San Rafael

Durante la noche de este sábado 29 de noviembre, el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala reportó que un motorista atropelló a un peatón en el bulevar San Rafael, frente a la colonia San Rafael 3, en la zona 18.

De acuerdo con testigos, en el lugar falleció un hombre de 37 años, quien presuntamente era el peatón. Asimismo, el piloto de la motocicleta fue trasladado con heridas al Hospital San Juan de Dios.