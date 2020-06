El gesto solidario que motivó la reconstrucción de la vivienda de una mujer con discapacidad

Integrantes del Grupo Somos La Ladrillera entregan la vivienda a Luciana Yac. (Foto Prensa Libre: Marvin Túnchez)

Ante la llegada del invierno un grupo de vecinos de la comunidad agraria La Ladrillera, en San Pablo, Jocopilas, Suchitepéquez, decidió reconstruir la vivienda de Luciana Yac, quien padece discapacidad motriz como consecuencia de un derrame que sufrió hace 10 años.

Boris Castro, integran del grupo Somos La Ladrillera, comentó que desde hace 30 años se dedican a apoyar a vecinos y niños que tienen diferentes necesidades.

Castro explicó que al conocer la necesidad de doña Luciana decidieron gestionar apoyo económico con los pobladores de La Ladrillera y voluntarios ofrecieron mano de obra para llevar a cabo la reconstrucción.

Q8 mil se invirtieron en cambiar las paredes de madera, puertas, pintura y otras reparaciones.

Vecinos radicados en Estados Unidos enviaron su ayuda para apoyar a Yac.

Además, el grupo altruista donó a Yac, una cama, muebles y trastos, porque la mujer no puede laborar debido a su movilidad reducida.

Luciana Yac lloró al ver su nueva casa, agradeció a los voluntarios por el apoyo, contó que su vivienda se encontraba en malas condiciones y durante cada invierno el agua escurrilla por todos lados. También explicó que no tenía un sanitario cerca y debía caminar hasta un riachuelo.

“Yo les agradezco por todo el favor que me hicieron, no tengo cómo pagar a ustedes, pero le a Dios por su vida y que los fortalezca porque yo no les pude traer nada porque no puedo hacer nada”.

El grupo busca más recursos para reconstruir la vivienda de otra vecina de escasos recursos de la comunidad.