Caída del Muro de Berlín: Así celebran en Guatemala en el 30 aniversario

En la Plaza Berlín aún se conservan restos del muro.(Foto Prensa Libre. Andrea Domínguez)

Embajadores acreditados en Guatemala y el alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, acompañaron el acto para conmemorar la caída del Muro de Berlín.

Harald Klein, embajador de Alemania en Guatemala, dijo que recordar la caída del muro es de “suma importancia” para muchas personas.

“Cuando cayó el muro yo estaba en Lima, Perú, pero no me faltaban ganas de viajar a Berlín para sumarme y celebrar este acontecimiento. Aquí tenemos una Plaza Berlín que tienen un mural de 40 metros de largo y que tiene tres partes originales del muro , estamos muy contentos de poder celebrar este acontecimiento con la municipalidad”, acotó.

Agregó: “Muchos no habían nacido y no conocen esta historia, es importante que aprendan la historia de Alemania para hacer conciencia de que no se necesitan muros”.

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, dijo que el acto se realiza con motivo de recordar el acontecimiento y hacer consciencia para “dejar a un lado todo lo que divide a las personas”.

Historia

Quiñónez recordó que la Plaza Berlín se construyó en 1965 hace 54 años, en donde hay un mural con partes originales del muro.

“Hay un mural que representa la división de las Alemanias en ese entonces y también la representación de la Alemania en libertad”.

Como parte de los actos de conmemoración se contó con la sinfónica municipal.

Contenido relacionado:

La noche que cambió al mundo

Muro de Berlín: por qué se construyó y qué precipitó su caída

Embajador de Alemania: “Con muros no se soluciona ningún problema”.