Defiende tesis doctoral por streaming vía Zoom

Kristhell Marisol López López defiende su tesis de Astrofísica, por videoconferencia. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Desde los 8 o 9 años soñaba con estudiar Astronomía y trabajar en la Nasa. El amor por esa ciencia se afianzó con un telescopio que le regalaron sus padres para una Navidad, con el que comenzó a observar las astrellas, la Luna y los planetas. Así comienza la historia de Kristhell Marisol López López, una guatemalteca de 32 años a quien nada ni nadie iba a detener en su camino para alcanzar su anhelo, que la llevó a Holanda, en donde recientemente obtuvo el grado de doctora en Astrofísica.

La emoción comenzó en enero, cuando supo que el 3 de abril defendería su tesis, titulada Análisis espectral y de imagen de las contrapartes de agujeros negros. Ese día seguramente estarían frente a ella los doctores que la cuestionarían y profesores togados, con birrete; colegas, familiares, amigos y cualquier persona que quisiera escuchar la discusión, todos vestidos muy elegantemente.

“No sé cómo son en otros países las graduaciones. Me dicen mis amigos que generalmente son actos privados, pero aquí en Holanda son actos públicos, muy elegantes, un evento ceremonial; son 45 minutos de preguntas, luego deliberan si nos dan el doctorado y nos dan el diploma. Es un evento bastante bonito y estaba muy emocionada”, contó.

Pero con el paso de las semanas y la llegada del coronavirus las cosas cambiaron.

Al inicio le indicaron que probablemente sería un acto para menos de cien personas, luego el número bajó a 40, a 20, luego solo ella y su novio y al final sería solo ella, en videoconferencia.

Así que desde su vivienda, sentada frente a su computadora, en la mesa de comedor, respondió las preguntas de los expertos que cuestionaron su estudio relacionado con las estrellas que alimentan los agujeros negros.

“Fue la primera graduación virtual en Astronomía en Holanda. Estudié todos los días para graduarme y decidí hacerlo en la fecha que me dieron porque no sabía si alguna vez habría o no un evento público”, refirió López.

“Era algo que tenía sobre la espalda, decidí graduarme”, relató vía telefónica.

Agregó: “Mis planes ahora son quedarme aquí —en Holanda— porque la ciencia es muy importante, y eso es muy importante para mí. Por ahora las opciones laborales están detenidas, por la situación, pero quiero seguir con la especialización”.

Para López está claro que haber llegado a este nivel educativo se debe a los privilegios que tuvo desde niña, al pertenecer a una familia de clase media.

“Yo soy afortunada, no tuve que trabajar cuando era niña, solo me dediqué a estudiar. Pude ir a la universidad en mi lengua materna, que es español, y no como los indígenas, que no pueden acceder a la educación en su lengua materna”, subrayó.

“Hay muchos factores en contra de las personas que buscan una beca. Cuando escribí en mi tuiter que me había graduado, muchos me escribieron. Muchas mujeres, de hecho, me contaron historias de cómo aplicaron a becas que no obtuvieron”, indicó.

López dedicó su tesis a sus abuelos maternos. “Mi abuelita era analfabeta y mi abuelito llegó a segundo primaria. Es increíble cómo cambian las generaciones, yo sé que estarían contentos y tal vez pensarían que soy doctora de hospital”, afirmó.

Mientras termina la cuarentena en Holanda —posiblemente en junio—, López se quedará en ese país, por la relevancia que le dan a la ciencia.

“En Holanda decidieron actuar un poco tarde, pero sí tenemos la libertad de salir a caminar al parque; por ejemplo, en Italia no se puede. Esto ayuda a la salud mental. En el vecindario las personas sí se quedan en casa y eso ha ayudado a que los casos —de coronavirus— hayan bajado”.

Trayectoria

Estudió en el Colegio Capouilliez, donde se graduó de bachiller. Ahí se decidió definitivamente por la Astrofísica, al escuchar una conferencia de Julio Gallegos, graduado en Astrofísica, y relató su trayectoria, lo que la emocionó y causó que le hiciera muchas preguntas al profesional.

Obtuvo la Licenciatura en Física en la Universidad del Valle de Guatemala, con una beca parcial.

Ella sabía que en el país no hay oferta para estudiar Astronomía. Por ello se comprometió en actividades relacionadas con la observación espacial, con la creación de observatorios y eventos especiales y así construyó su hoja de vida desde cero para formarse en Astronomía.

Trabajó en esa casa de estudios como auxiliar de laboratorio, con lo que pagó parte de sus cuotas, y luego de graduarse trabajó formalmente ahí durante tres años.

“Si quería competir con personas de otros países —para obtener una beca— tenía que lograr que mi hoja de vida resaltara, porque mi licenciatura no se relacionaba a la Astronomía”, comentó.

Llenó solicitudes de beca en Estados Unidos, en España y otras áreas de Europa, hasta que consiguió una para una maestría en Austria, en donde estuvo seis años, y luego encontró la oportunidad de estudiar un doctorado de cuatro años en Astrofísica, en la Universidad Radboud de Nijmegen, en conjunto con el Instituto Neerlandés de Investigación Espacial.

López se graduó junto a la guatemalteca Tanya Urrutia, quien obtuvo la licenciatura en Alemania y se desempeña como astrónoma del Instituto Leibniz de Astrofísica, en Potsdam, y cinco hombres.

López tiene una hermana menor, que es bióloga, y estudia los zancudos y los virus que se transmiten a través de estos insectos, pero se convirtió en la primera profesional con un grado de doctorado en la familia.