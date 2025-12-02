Explosión de pólvora en Carchá deja 12 heridos; nueve sufren quemaduras de tercer grado

Una detonación de pirotecnia registrada en la ruta hacia Chinapetén, San Pedro Carchá, dejó a 12 personas heridas, luego de que un picop que transportaba pólvora estallara de manera repentina. La mayoría de las víctimas se encontraba en la parte trasera del vehículo, junto al material explosivo.

De acuerdo con los socorristas, nueve de los heridos sufrieron quemaduras de tercer grado. Todos fueron estabilizados en el lugar por bomberos de Carchá y Cobán, así como por elementos de la Cruz Roja Guatemalteca, y luego trasladados al Hospital de Cobán, donde permanecen bajo observación médica.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos calificaron el hecho como una tragedia prevenible.

“Eso no es accidente, es negligencia”, aseguró uno de los panelistas, quien cuestionó la falta de controles y protocolos en el transporte de pólvora.

Cigarro como posible detonante

Según se discutió en el programa, una persona habría estado fumando dentro del vehículo donde se encontraba la pólvora. “Una chispa bastó”, señalaron. “Transportar explosivos con personas atrás es violatorio a toda norma de seguridad. Si se confirma el dato, podría constituir incluso un caso de homicidio culposo.”

Demanda de sanciones

Los participantes hicieron un llamado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), entidad encargada de fiscalizar el funcionamiento de coheterías y el manejo del material explosivo.

“No es solo su derecho, es su obligación ejercer control y sancionar a quienes incumplen”, afirmaron.

Falta de unidades para quemados

En el programa también se evidenció la precariedad del sistema de salud. “En todo el país no hay una unidad nacional de quemados. Solo el Hospital Roosevelt cuenta con cuatro o cinco camas. El pronóstico de estas personas es reservado por la falta de recursos, insumos y personal especializado.”

Riesgo persistente en época navideña

El aumento en la demanda de productos pirotécnicos en diciembre suele ir acompañado de contrataciones temporales sin capacitación adecuada.

“Contratan gente a destajo para fabricar cohetillos sin supervisión, y el resultado es este tipo de tragedias”, lamentó uno de los expertos.

Los panelistas recordaron otros casos de imprudencia, como trabajadores de gas que fuman cerca de cilindros o el uso de celulares al momento de cargar combustible. “Es amor propio, cuidado, sentido común. Y es lo que menos usamos”, afirmaron. “No se trata solo de reglas, sino de proteger la vida.”

