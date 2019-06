Los estragos causados por la lluvia en varias localidades del país

La ciudad capital fue una de las más afectadas, donde las calles se convirtieron en “caudalosos ríos”, inundando varias viviendas y deteniendo en tránsito vehicular por completo.

Prensa Libre hizo un compendio de reportes de cibernautas de las zonas más afectadas y los sucesos más relevantes.

In guatemala the streets turn into rivers with rain…#rain #lluvia #guatemala pic.twitter.com/vb8PvkyAeU

— Mr. Quetzal (@mister_Quetzal) June 5, 2019