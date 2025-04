Procesión de Jesús de las Palmas recorre la ciudad este Domingo de Ramos

Cientos de fieles católicos acompañan a Jesús de las Palmas en uno de los recorridos procesionales previstos para este domingo 13 de abril, Domingo de Ramos.

La santa imagen salió en los hombros de los devotos cargadores desde el templo la Rectoría de Capuchinas. La imagen comenzó a recorrer las calles del centro histórico alrededor de las 7 horas.

Durante el paso de la imagen, familias enteras aprecian la procesión, mientras que otros buscan adornar el recorrido con la quema de fuegos artificiales.

Recuerdan a seres queridos

Un turno acompañado de una corona floral fue colocado en el brazo número 1 del anda de la Consagrada Imagen de Jesús de las Palmas, un turno que no pudo ser llevado por el devoto a quién le pertenecía.

Se trata de la familia Escobar Hernández, quien llegó este Domingo de Ramos como cada año para participar del cortejo festivo, sin embargo, faltaba un integrante de la familia.

Mario Roberto Escobar Rodas estaría cumpliendo doce años de llevar en hombros a Jesús de las Palmas, pero falleció en agosto de 2024 a causa de un paro cardíaco.

Su hijo Samuel Sebastián Escobar, a sus doce años sigue el legado de devoción. "Recuerdo que cuando él cargaba me llevaba en los hombros y ahora que él ya no está, hay un vacío en esa procesión. Ahora que cargo esta procesión me recuerdo de él. Esta procesión me trae tantos recuerdos con él, como dice el dicho de tal palo tal astilla", expresó Samuel.

El legado de fe y devoción que vive Samuel a sus doce años ha pasado de generación en generación, hoy pudo haber compartido turno con su papá, pero eso no ocurrió. "Sentía que él iba acomodándome en ese turno, muy bonito, ya que lo compartí un par de veces con él", recordó.