Recuerde cómo pasamos en Guatemala de usar un “frijolito” a un smartphone

Pero fue en los primeros años de la década de 1980 cuando surgió el internet, con la idea de lograr la conectividad a nivel global por medio de redes, y se trasciende las investigaciones iniciales del gobierno estadounidense, logrando adoptarse el estándar del protocolo de internet (IP, en inglés) y el Domain Name System para detectar las direcciones IP.

Next

En los primeros 25 años del siglo XXI la tecnología ha dado saltos muy grandes desde la provisión de internet hasta analizar información y usarla para facilitar la vida, comenta Bismarck Pineda, consultor del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien). El desarrollo de la tecnología ha permitido cambios sustanciales en el comportamiento de los usuarios, explica el jefe de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), Herbert Rubio. “Antes, la tendencia de servicios era de telefonía fija, en el 2000 teníamos 676 mil usuarios en la red fija y 880 mil en telefonía móvil, y había una brecha no cubierta en ambas redes”, añade.

Por su parte, Pineda resalta que la conectividad, a principios de siglo, se realizaba por medio del cable de la telefonía, que básicamente era el cableado que existía hacia las casas y el internet móvil ni existía. “Las redes eran de cobre y no había smartphones, que son la tecnología que más rápidamente ha sido aceptada en la historia de la humanidad, incluso más que la electricidad o la computadora, por lo práctico de llevarlo, usarlo y por precio”, afirma Diego Sibrián, director regional de Marketing y Comercial de Claro.

Con esas redes de cobre y fijas, estábamos acostumbrados a tener una “línea de voz”, y aunque se podía adaptar para el internet, no era lo más óptimo, agrega Sibrián. “Si uno quería conectarse a internet, no se podía hablar por teléfono. Además, no tenían ni un megabit de velocidad”, recuerda. Rubio indica que en 1996 se promulgó la Ley General de Telecomunicaciones y dos años después se privatizó la empresa Telecomunicaciones de Guatemala (Telgua), lo que aumentó la oferta en el sector. La telefonía fija siguió aumentando, hasta llegar a 2.4 millones de líneas en el 2017, al tiempo que los móviles ganaron terreno.