Alcalde de Xela evaluará el cierre de la ciudad ante el aumento de casos de coronavirus

El alcalde Juan Fernando López recomendó a las personas quedarse en su casa. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

El jefe edil de Quetzaltenango, Juan Fernando López dijo a los medios de comunicación que estudia la restricción de cerrar los ingresos a la ciudad, tal y como ha sucedido en municipios vecinos como La Esperanza y Almolonga.

López explicó que la población originaria de Xela es quien ha respondido de buena forma a las medidas impuestas desde que comenzó la pandemia, mientras las aglomeraciones se han debido a las personas que nos son del municipio.

“Vamos a evaluar esa medida ya que el quetzalteco está en su casa y las personas que son de afuera son los que están en las calles. Lo vamos a evaluar porque desde el inicio la pandemia confinamos la ciudad con cosas como cerrar los espacios públicos”, explicó.

El alcalde añadió que la medida es para evitar mayores contagios, sin embargo reconoció que es una medida que tendría que tomar el presidente Alejandro Giammattei.

#CoronavirusGT | El alcalde de Xela, Juan Fernando López, afirma que evalúan cerrar la ciudad ante incremento de casos positivos de #Covid_19 pic.twitter.com/0LlFxa4x9Y — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) June 10, 2020

“Lo que no queremos es que se expanda la pandemia. A parte de ello, no queremos pasar sobre la jerarquía del presidente de la república, Alejandro Giammattei, quien es el ente rector. No en todo hay autonomía municipal especial cuando hay Estado de Calamidad”, añadió.

#CoronavirusGT l En Quetzaltenango la cifra de casos por coronavirus llega a 196. pic.twitter.com/0lZlOkLTMr — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) June 10, 2020

Hisopados masivos

Este martes 9 de junio personal del Centro de Atención Permanente –CAP- de Quetzaltenango hizo el segundo día de hisopados en tiendas de la zona 7. Las acciones son partes de la masificación de pruebas de covid-19 para detectar casos positivos en personas asintomáticas.

Salvador Soto, director del CAP, explicó que se buscan hacer pruebas aleatorias con vendedores en tiendas y mercados, esto para detectar posibles casos de coronavirus con personas que tienen contacto con varias personas durante el día.

#CoronavirusGT | Personal del Ministerio de Salud de Quetzaltenango continúa con los hisopados en tiendas de las distintas zonas de la ciudad, esto con el objetivo de identificar casos de Covid-19 en personas asintomáticas. pic.twitter.com/Cj7n4AqbwM — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) June 9, 2020

El proyecto busca cubrir todas las zonas de la ciudad donde se harán de 20 a 30 pruebas por sectores para tener una muestra y diagnóstico de cada punto donde se desarrollen los hisopados.