Coronavirus: Este es el acuerdo entre autoridades y taxistas de Xela para poder circular pese a las restricciones

Agentes de la PMTQ explicaron a los taxistas cuáles serán los requisitos para poderlos dejar circular. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

Este martes 30 de junio la Asociación de Taxistas del Parque Central de Xela pidió apoyo a las autoridades debido al problema de no poder circular por la prohibición del número de placas al tener la mayoría placas particulares, las cuales no entran dentro de los vehículos autorizados para circular todos los días.

Amilcar Mull, presidente de la asociación de taxistas, explicó que han presentado una solicitud desde hace varios años para que se les acrediten el cambio de placas pero no les ha resuelto.

“Nos van a dejar circular aún tengamos placas particulares debido a que no se ha entregado la acreditación de placas de tipo alquiler, nosotros llevamos tiempo solicitándola y no nos han entregado, entonces no es culpa de nosotros. Tenemos el documento de la solicitud y eso nos ampara”, explicó Mull.

#CoronavirusGT | Taxistas del parque central de Xela y autoridades hablan sobre las restricciones de movilidad vehicular. Los pilotos deben portar la documentación de relación con la municipalidad para poder circular. pic.twitter.com/sMNPkw2Sxe — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) June 30, 2020

Las autoridades municipales acordaron que la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango dejará circular a los taxistas que presenten el documento de la solicitud de cambio de placa o recibidos de pago de arbitrios municipales donde se demuestre que están registrados.

“La resolución fue que si tenemos un vínculo que nos ampare como la solicitud de trámite del cambio de placa, recibo de pagos de parqueos municipales, acreditación de cambio de vehículos, si los presentamos que estamos registrados, aunque no tengamos placas de alquiler podremos trabajar”, añadió el taxista.

El jefe de la Policía Municipal de Tránsito, José Mendoza, explicó que se llegó a un acuerdo, aunque agregó que esta medida es municipal, debido a que los taxistas locales pueden demostrar que tienen un permiso en la comuna y que la mayoría ha trabajado de esa forma por varios años.

“Ellos tienen que demostrar que está en trámite el cambio de placa, o que tengan recibos de la municipalidad donde le avalen ser taxistas, de lo contrario si tienen placas particulares y no presentan documentos que están legales en la ciudad no podrán circular y serán sancionados si no les corresponde el día con la fecha y el número”, agregó Mendoza.

#CoronavirusGT | Taxistas en Xela podrán circular aunque no tengan placas de alquiler. pic.twitter.com/1VAhWQewZI — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) July 1, 2020

Durante el primer día de las nuevas disposiciones vehiculares se sancionaron a 200 pilotos por circular en día prohibido y por falta de algún documento como licencia o tarjeta de circulación.