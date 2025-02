Vecinos de Xela protestan frente a la comuna por carencias en servicios de energía eléctrica y agua entubada

Pobladores de varios sectores de la ciudad de Quetzaltenango manifestaron frente a la comuna contra los costos de la energía eléctrica y el agua entubada, servicios que aseguran son deficientes.

Pobladores se congregaron este jueves 27 de febrero frente a la municipalidad de Xela, y lanzaron consignas contra las autoridades ediles, a quienes responsabilizan de los altos costos y la mala calidad de los servicios de energía eléctrica y agua entubada.

“Vengo por voluntad propia, como madre de familia y como vecina. Estamos molestos por tanta corrupción y por el alza de la energía eléctrica, porque tenemos un mal servicio de energía y de agua potable. Pagamos mucho y no tenemos el servicio completo”, dijo Elisabeth Hernández, quien protestó este jueves frente a la comuna altense.

Por su parte, Santiago Sandoval, vecino inconforme, dijo que en el sector por donde vive desde hace un año el agua llega con poca frecuencia y solo por las madrugadas.

“Exigimos que los servicios sean de mejor calidad, porque en la Loma de Los Arangos tenemos más de un año de no tener agua, llega un poco a las cinco de la mañana y tenemos que estar comprando pipas de agua. Soy una persona mayor, pero si uno no se levanta no se hace nada. Si el alcalde no pone los servicios que renuncie”, añadió.

Exigen restitución de concejales

Entre los manifestantes también había personas que exigían la restitución de los concejales de oposición del comité cívico Sacándole Brillo a Xela, quienes fueron separados de sus cargos por una orden judicial

“Exigimos que se respete nuestro voto”, dijo otra de las inconformes que solo se identificó como Rebeca.

Se solicitó una postura a la municipalidad de Quetzaltenango, pero informaron que desconocen las demandas de las personas que protestan.