Detectan brote de coronavirus en el Hospital Nacional de Malacatán, ocho salubristas dan positivo

Agradecemos de todo corazon a los medicos del hospital de Malacatan que pusieron su vida en riesgo, pero aunque pese decirlo no vale la pena que lo hagan, las personas en su comunidad no agradecen, cuidense y ya dejen de arriesgarse, si esas personas no se cuidan pues dejenlos, ellos mismos estan cavando su tumba y no es justo que el personal medico arriesgue su vida y la de su familia por gente tan insensata que no tienen el mas minimo respeto por los demas, que les vale madre la vida de uds. Bendiciones