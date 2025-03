Bebé que fue atacada con agua caliente y cal podría perder la vista

Una menor que sufrió quemaduras en los ojos luego de que una mujer le lanzara agua caliente con cal en Mazatenango, Suchitepéquez, podría perder la vista, según el diagnóstico médico revelado este viernes 28 de febrero.

La agresión contra la bebé y su madre ocurrió el martes 25 de febrero en la 3ª. avenida de la colonia Independencia, en Mazatenango, Suchitepéquez, mientras las víctimas pasaban frente a la residencia de la agresora, según vecinos del sector.

Uno de los pobladores que presenció la agresión detalló que la menor y su madre pasaban por la vivienda de una mujer cuando les lanzó agua caliente con cal.

La atacante fue identificada como María Elena Pérez y, según vecinos, esta ha agredido en repetidas ocasiones a niños que pasan frente a su casa.

Marina Semet, madre de la niña afectada, señaló que su hija está en el Intensivo a causa de la agresión y con riesgo de perder la vista.

“La señora estaba ahí y empezó a insultar, pero no le hice caso. Yo me crucé porque mi nena se pone contenta al ver a la nena de ella, pero cuando lo sentí me tiró la cal y la que fue más afectada fue mi nena y ahora está en el hospital en el intensivo”, refirió Semet.

Por su parte, Érick Monterroso, del Hospital Nacional de Mazatenango, dijo que la menor tiene problemas en los ojos y que fue ingresada a cuidados intensivos.

“En el diagnóstico presentaba quemaduras clínicas en cuello y ojos”, detalló Monterroso.

Los lugareños recuerdan que hace 15 días la mujer golpeó en la cabeza a otro menor, pero los padres de ese niño no pusieron la denuncia.

Ahora la familia de la bebé afectada exige a las autoridades que se haga justicia, puesto que la menor se encuentra en un hospital y se corre el riesgo de que pierda la vista.

Vecinos temen más agresiones, porque a dos cuadras de la casa de la mujer funciona una escuela y los niños suelen caminar por esa calle.