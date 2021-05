Qué ocurrió en la trágica ultramaratón en la que en la que murieron 21 corredores en China

Una operación de rescate para salvar a corredores varados encontró a varios fallecidos.

Una ultramaratón que terminó en tragedia.

Los participantes de una carrera de 100 km organizada en China habían sido informados de que habría viento y lluvia, pero nada tan extremo como lo que experimentaron.

La competencia iniciada el sábado dejó al menos 21 participantes muertos, incluidos los famosos ultramaratonistas Liang Jing y Huang Guanjun, quienes eran dos de los mejores competidores de China.

La carrera fue detenida cuando algunos de los 172 participantes desaparecieron, lo que dio pie a una gran operación de rescate.

El gobierno de la provincia de Gansu fue duramente criticado por la falta de planificación.

“Balas en la cara”

La carrera comenzó a las 09:00 hora local (01:00 GMT) del sábado en Gansu, en el norte de China.

Unas tres horas después de iniciada la competencia, el tramo en una parte montañosa fue golpeado por granizo, fuertes lluvias y vendavales, lo que provocó que las temperaturas cayeran rápidamente, según funcionarios de la cercana ciudad de Baiyin.

Muchos de los corredores quedaron atrapados en el mal tiempo y sufrieron hipotermia y se perdieron debido a la poca visibilidad.

El corredor Zhang Xiaotao, que estaba en el pelotón que lideraba la carrera, relató en la red social Weibo: “Pulsé SOS en mi rastreador GPS y luego me desmayé”.

“Estuve inconsciente en la montaña durante unas dos horas y media hasta que pasó un pastor y me llevó a una cueva. Él encendió un fuego y me envolvió en una cobija. Y después de una hora, más o menos, me desperté (…) Estoy muy agradecido de la persona que me salvó, porque sin él, todavía estaría allí tirado”, añadió, según la agencia Reuters.

Un corredor no identificado, citado por el servicio de noticias The Cover, describió que la tormenta se sentía como “balas en la cara”.

En una sección de la montaña, el terreno ofrecía escasos lugares para refugiarse.

“La lluvia realmente dolía y los vientos eran tan fuertes que solo se podía entrecerrar los ojos”, dijo.

Las autoridades iniciaron una operación de búsqueda masiva, con más de 1.200 rescatistas asistidos por drones con sensores térmicos, según los medios estatales.

Pero los esfuerzos fueron en vano para al menos 21 corredores que fueron declarados muertos.

Indignación y tristeza

Liang Jing, cariñosamente llamado “Dios Liang” o “General Liang”, estuvo entre los fallecidos.

Según fotografías tomadas al inicio de la carrera, el corredor solo llevaba pantalones cortos, una chaqueta delgada y una gorra.

Para cuando los rescatistas lo encontraron, ya no mostraba signos vitales.

Liang Jing (de negro, al frente) llevaba ropa ligera que no pudo protegerlo del mal tiempo.

Huang Guanjun, de 34 años, era conocido por ganar el maratón masculino con discapacidad auditiva en los Juegos Paralímpicos Nacionales de China 2019.

“Es sordo y no puede hablar, ni siquiera podía pedir ayuda“, dijo un amigo, según The Cover.

El incidente generó indignación pública en las redes sociales chinas, principalmente en contra del gobierno de Baiyin por la falta de planificación de la carrera.

“Como organizadores del evento, estamos llenos de culpa y remordimiento. Expresamos nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas y los heridos”, dijo en una conferencia de prensa el domingo el alcalde Zhang Xuchen.

El corredor Zhang se sumó a las críticas: “El organizador debería haber tenido gente de guardia en el tramo duro del recorrido, o haber desplegado más socorristas. También deberían haber establecido normas obligatorias para que los corredores llevaran chaquetas para exteriores”, expresó.