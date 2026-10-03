Adiós a una leyenda: Nairo Quintana se retira del ciclismo con un emotivo homenaje

Nairo Quintana disputó su última carrera como ciclista profesional este sábado en el Giro de Emilia una prueba de 197.9 kilómetros entre Ferrara y Bolonia. Previo al inicio todos los participantes formaron un pasillo con sus bicicletas para rendirle un homenaje al colombiano que cerró 17 temporadas en la élite del ciclismo mundial.

Quintana cruzó el pasillo entre aplausos y muestras de cariño de compañeros y rivales. Para su última carrera le prepararon una bicicleta especial con el rojo de la Vuelta a España 2016 y el rosa del Giro de Italia 2014 en homenaje a sus dos grandes victorias.

El palmarés de Quintana habla por sí solo. El colombiano conquistó el Giro de Italia en 2014 la Vuelta a España en 2016 y subió tres veces al podio del Tour de Francia en 2013 2015 y 2016 consolidándose como uno de los escaladores más dominantes de su generación.

¡El pelotón homenajea a Nairo Quintana en su despedida! El ciclista colombiano cuelga hoy sábado 3 de octubre la bicicleta de forma oficial en el Giro de Emilia, poniendo fin a una exitosa carrera deportiva de 17 temporadas en la élite del ciclismo mundial.🚴‍♂️🇨🇴😊🫶 pic.twitter.com/rrqWGsajZc — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) October 3, 2026

Un legado histórico

Movistar el equipo con el que compartió gran parte de su carrera le dedicó unas palabras de despedida. "Después de más de una década compartiendo camino queremos agradecer a Nairo su compromiso su dedicación y todos los momentos vividos juntos. Un campeón que ya forma parte de la historia del equipo y del ciclismo" expresó la escuadra.

Su legado también incluye victorias en la Tirreno-Adriático en dos ocasiones la Volta a Cataluña la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía entre otras pruebas del circuito mundial. Con este homenaje el ciclismo mundial despidió a uno de sus grandes referentes de las últimas dos décadas.