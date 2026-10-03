Adiós a una leyenda: Nairo Quintana se retira del ciclismo con un emotivo homenaje

Deporte Internacional

Adiós a una leyenda: Nairo Quintana se retira del ciclismo con un emotivo homenaje

El colombiano cerró 17 años en el ciclismo profesional con un pasillo de honor del pelotón en el Giro de Emilia donde todos los participantes formaron una valla con sus bicicletas para despedirlo.

Alejandra Soto

|

time-clock

FERRARA (Italy), 03/10/2026.- Colombian cyclist Nairo Quintana (C) of Movistar prior to the start of the 109th Giro dell'Emilia cycling race, over 197.9km from Ferrara to Bologna, in Ferrara, Italy, 03 October 2026. The 36-year-old Quintana retires from professional cycling after the race. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/FILIPPO RUBIN

Nairo Quintana previo al inicio del Giro de Emilia en Ferrara Italia su última carrera como ciclista profesional. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/Filippo Rubin).

Nairo Quintana disputó su última carrera como ciclista profesional este sábado en el Giro de Emilia una prueba de 197.9 kilómetros entre Ferrara y Bolonia. Previo al inicio todos los participantes formaron un pasillo con sus bicicletas para rendirle un homenaje al colombiano que cerró 17 temporadas en la élite del ciclismo mundial.

Quintana cruzó el pasillo entre aplausos y muestras de cariño de compañeros y rivales. Para su última carrera le prepararon una bicicleta especial con el rojo de la Vuelta a España 2016 y el rosa del Giro de Italia 2014 en homenaje a sus dos grandes victorias.

El palmarés de Quintana habla por sí solo. El colombiano conquistó el Giro de Italia en 2014 la Vuelta a España en 2016 y subió tres veces al podio del Tour de Francia en 2013 2015 y 2016 consolidándose como uno de los escaladores más dominantes de su generación.

LECTURAS RELACIONADAS

Fredy Toc encabeza el histórico 1-2-3 de Guatemala en el Tour de Panamá

chevron-right

¿Puede Guatemala clasificar? Así marcha la tabla del grupo B tras la tercera fecha de la Liga de Naciones

chevron-right

Un legado histórico

Movistar el equipo con el que compartió gran parte de su carrera le dedicó unas palabras de despedida. "Después de más de una década compartiendo camino queremos agradecer a Nairo su compromiso su dedicación y todos los momentos vividos juntos. Un campeón que ya forma parte de la historia del equipo y del ciclismo" expresó la escuadra.

Su legado también incluye victorias en la Tirreno-Adriático en dos ocasiones la Volta a Cataluña la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía entre otras pruebas del circuito mundial. Con este homenaje el ciclismo mundial despidió a uno de sus grandes referentes de las últimas dos décadas.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Ciclismo Deporte internacional Giro de Emilia Nairo Quintana 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM