Fredy Toc encabeza el histórico 1-2-3 de Guatemala en el Tour de Panamá

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Fredy Toc encabeza el histórico 1-2-3 de Guatemala en el Tour de Panamá

El ciclista guatemalteco gana la segunda etapa y toma el liderato general, mientras José Canastuj y Gerson Toc completan el podio para ECA Electricidad Guatemala.

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Guatemala celebró el podio en el Tour de Panamá. (Foto Prensa Libre: ECA Electricidad Ciclismo)

Fredy Toc protagonizó una jornada histórica para el ciclismo guatemalteco al ganar la segunda etapa del Tour de Panamá 2026 y encabezar el 1-2-3 conseguido por el equipo ECA Electricidad Guatemala.

Toc completó los 109.3 kilómetros entre Santo Domingo y el Mirador La Vigía en 2 horas, 44 minutos y 26 segundos, en una jornada que terminó con tres corredores guatemaltecos al frente.

José Canastuj ocupó el segundo lugar, a 26 segundos del ganador, mientras que Gerson Toc, hermano de Fredy, terminó tercero, a 46 segundos. De esta manera, ECA Electricidad Guatemala copó el podio de la segunda etapa.

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El resultado también permitió a Guatemala tomar el control de la clasificación general. Fredy Toc asumió el liderato con un tiempo acumulado de 5 horas, 29 minutos y 41 segundos. Canastuj es segundo, a 31 segundos, y el hondureño Fredd Matute, ganador de la primera etapa, ocupa el tercer puesto, a 49 segundos.

La actuación de ECA Electricidad cobra mayor relevancia porque el equipo ya había colocado a Nelson Panjón en el tercer puesto de la primera etapa. En la segunda jornada, la escuadra guatemalteca pasó a controlar la carrera con tres de sus corredores en las primeras posiciones.

Fredy Toc, además, asumió el liderato de la clasificación de montaña después de imponerse en el ascenso al Mirador La Vigía, donde logró abrir la diferencia que le permitió quedarse con la victoria.

El equipo guatemalteco está integrado en esta competencia por Fredy Toc, José Canastuj, Gerson Toc, Nelson Panjón, Wilder Calí y Esdras Morales. La dirección técnica está a cargo de Óscar Martín, quien destacó el resultado conseguido y señaló que es la primera vez que sus corredores logran un 1-2-3 bajo su dirección.

La tercera etapa se disputará este viernes sobre 110 kilómetros, con salida en Chitré y recorrido por La Mata, El Limón y Ocú, antes de finalizar en Loma El Bebedero. El Tour de Panamá 2026 concluirá el domingo 4 de octubre en Chitré.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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