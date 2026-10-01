Guatemala ante Surinam: este podría ser el once de Tena tras las ausencias de Lom y Santis

Luis Fernando Tena no podrá contar con dos jugadores de su esquema para el encuentro de la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf, en el que la Azul y Blanco visitará a Surinam en Paramaribo. Ambas selecciones buscarán sumar puntos para mantenerse en la disputa por los primeros lugares del grupo.

El técnico mexicano tendrá que modificar su once habitual debido a las ausencias de dos futbolistas que han tenido participación en el inicio del torneo.

El primero es el delantero Darwin Gregorio Lom, quien abrió el marcador en la goleada frente a El Salvador. Durante la segunda mitad recibió una tarjeta amarilla y acumuló dos amonestaciones en los primeros dos encuentros del certamen, por lo que deberá cumplir un partido de suspensión.

La otra baja de la Azul y Blanco será Óscar “Lelito” Santis. El extremo ha tenido participación en el funcionamiento ofensivo del equipo de Tena y su ausencia obligará al técnico a buscar una alternativa para el encuentro.

Santis se ha convertido en una de las referencias de la selección y un jugador capital por su capacidad de desequilibrio por las bandas, generación de juego y aporte goleador. Además, es el máximo anotador activo de Guatemala. Su lesión obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas en el armado del equipo.

Tena hará ajustes en el once

Con estas dos bajas confirmadas, Luis Fernando Tena deberá realizar modificaciones en su alineación titular. Para la segunda jornada ya había introducido cambios, entre ellos el regreso de Nicholas Hagen a la portería y la inclusión de William Jehú Fajardo, quien marcó un triplete frente a El Salvador. En aquella ocasión, Rudy Muñoz y Kenderson Navarro salieron de la formación inicial utilizada en el debut.

Para la visita a Paramaribo, Rudy Muñoz es una de las opciones para regresar al once titular, después de haber iniciado el primer partido del torneo e ingresado en el segundo encuentro tras la lesión de Santis.

Otro de los candidatos para ser titular es Olger Escobar, quien ingresó de cambio en los dos primeros compromisos. Frente a El Salvador participó en dos jugadas que terminaron en asistencia. William Jehú Fajardo también es una opción para ocupar una posición más adelantada en el ataque junto con Rubio Rubin.

Posible alineación de Guatemala ante Surinam

Portero

Nicholas Hagen

Defensas

Aaron Herrera

Allan Yanes

Nicolás Samayoa

José Morales

Volantes

Olger Escobar

José Rosales

Jorge Aparicio

Rudy Muñoz

Delanteros

William Jehú Fajardo

Rubio Rubin

Este sería el posible once que presentaría Luis Fernando Tena para enfrentar a Surinam en Paramaribo.