Surinam vs. Guatemala: día, hora y dónde ver el partido de la Azul y Blanco por la Liga de Naciones

La Selección Nacional de Guatemala afrontará este viernes un partido determinante cuando visite a Surinam por la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf 2026. La Azul y Blanco llega a Paramaribo con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por la clasificación a los cuartos de final del certamen.

El combinado dirigido por Luis Fernando Tena se medirá a un rival que actualmente lidera el grupo. Surinam encabeza la clasificación con seis puntos tras dos jornadas disputadas, mientras que Guatemala ocupa la segunda posición con tres unidades, producto de una victoria y una derrota.

Pese a ese revés inicial, la Bicolor se recuperó con una goleada sobre El Salvador, resultado que además le permitió mejorar su diferencia de goles y mantenerse como escolta del conjunto surinamés.

Por ello, el duelo en el estadio Franklin Essed cobra relevancia para las aspiraciones del seleccionado nacional. Una victoria de Guatemala no solo le permitiría igualar en puntos al líder del grupo, sino también colocarse en una posición favorable de cara a la recta final de la fase de grupos.

Ambos equipos llegan con objetivos claros. El conjunto local buscará aprovechar su condición de anfitrión para consolidarse en la cima y quedar a un paso de asegurar su presencia en la siguiente ronda. Por su parte, Guatemala intentará ganar en territorio caribeño y acercarse a los cuartos de final, instancia en la que ya esperan selecciones como México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

Además, el partido representa una nueva edición de un enfrentamiento con antecedentes recientes muy disputados. Hace un año, ambas selecciones se enfrentaron en el mismo escenario y empataron 1-1. La Bicolor estuvo cerca de quedarse con la victoria, pero un gol en los minutos finales permitió a los surinameses rescatar el empate.

Ahora, el panorama es diferente y Guatemala buscará regresar del Caribe con los tres puntos en un partido en el que ambos equipos disputarán los primeros lugares del grupo.

Día, hora y dónde ver Guatemala vs. Surinam

Guatemala visitará a Surinam este viernes 2 de octubre en el estadio Franklin Essed de Paramaribo, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf 2026.

La Azul y Blanco buscará sumar su segundo triunfo de la fase de grupos y avanzar en sus aspiraciones de clasificar a los cuartos de final del certamen. El encuentro está programado para las 16 horas de Guatemala.

Los aficionados podrán seguir el partido a través de la señal de Fox Guatemala. Además, Prensa Libre tendrá la cobertura y el minuto a minuto del encuentro.

La selección guatemalteca afronta un compromiso en el que buscará dar continuidad a la victoria conseguida en la jornada anterior. Un triunfo en suelo surinamés permitiría a la Bicolor mantenerse en la lucha por los primeros puestos del grupo y acercarse a la siguiente ronda de la competición.