Dónde juegan los seleccionados de Surinam que enfrentarán a Guatemala en la Liga de Naciones

La selección de Surinam pondrá a prueba a Guatemala este viernes 2 de octubre a las 16 horas en suelo caribeño, y el lunes 5 visitará a la Azul y Blanco en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. La selección caribeña tiene una fuerte presencia de futbolistas que compiten en Europa.

El equipo que dirige Henk Fraser cuenta con jugadores de Países Bajos, Inglaterra, Turquía y Ucrania, entre otras ligas. La probable alineación para el duelo del viernes mantiene la base que comenzó en la victoria 3-2 sobre Honduras.

En la portería aparece Etienne Vaessen, guardameta del FC Groningen de la Eredivisie de Países Bajos. Vaessen mantiene contrato con el club neerlandés y ha sido titular durante la actual temporada.

La defensa reúne a Liam van Gelderen, del RKC Waalwijk de Países Bajos; Radinio Balker, del Huddersfield Town de la League One de Inglaterra; Myenty Abena, del Gaziantep FK de la liga de Turquía, y Shaquille Pinas, del Al-Kholood de la liga de Arabia Saudita.

En el mediocampo está Denzel Jubitana, quien juega para el Neftçi de Azerbaiyán. El club confirmó su fichaje en agosto de 2026, después de su paso por el Atromitos de Grecia.

Lo acompañan Shiloh 't Zand, cedido por Feyenoord al Fortuna Sittard de la Eredivisie, y Kenneth Paal, del Antalyaspor de la liga de Turquía. Fortuna Sittard confirmó el préstamo de 't Zand para la temporada 2026-27.

En el ataque aparece Richonell Margaret, delantero del Go Ahead Eagles de la Eredivisie. El futbolista llegó al club en 2025 y tiene contrato hasta 2029.

También está Justin Lonwijk, quien pertenece al Dinamo de Kiev de Ucrania. El club ucraniano lo mantiene en su plantilla para la temporada 2026-27.

El otro atacante es Gyrano Kerk, quien milita en el Erzurumspor de Turquía. Los tres completan el frente ofensivo que se perfila para comenzar ante Guatemala.

En total, el posible once de Surinam reúne jugadores de seis países: Países Bajos, Inglaterra, Turquía, Arabia Saudita, Azerbaiyán y Ucrania, además de concentrar buena parte de su experiencia internacional en Europa.