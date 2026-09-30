Cristiano Ronaldo deja la concentración de Portugal: qué se sabe y qué dijo el futbolista

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Cristiano Ronaldo deja la concentración de Portugal: qué se sabe y qué dijo el futbolista

Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal y anuncia que explicará sus razones.

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Oslo (Norway), 27/09/2026.- Portugal's Cristiano Ronaldo looks on during the UEFA Nations League match between Norway and Portugal in Oslo, Norway, 27 September 2026. (Noruega) EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT NORWAY OUT

Cristiano Ronaldo deja la selección de Portugal.(Foto Prensa Libre: EFE).

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de la selección de Portugal en Copenhague, mientras el combinado prepara sus próximos compromisos de la Liga de Naciones de la Uefa ante Dinamarca y Noruega.

La salida del delantero se produjo luego de horas de tensión en el entorno de la selección portuguesa. Durante una conferencia de prensa, el seleccionador Jorge Jesús confirmó que había decidido no convocar a Ronaldo para los dos próximos encuentros de Portugal. La medida, según distintos reportes, generó malestar en el atacante.

Posteriormente, Cristiano Ronaldo utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la situación y explicar su salida de la concentración. “Después de la conferencia de prensa del entrenador de la selección nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, decidí salir del campamento de la selección nacional.

En el momento adecuado, les diré a todos los portugueses las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a las que siempre me dediqué. Ahora es hora de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

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Aunque ninguna de las partes ha revelado oficialmente los motivos del conflicto, distintos reportes señalan que la tensión comenzó en el anterior compromiso de Portugal, que terminó con una victoria por 2-1. En ese encuentro, Ronaldo no jugó pese a haber salido a calentar.

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La decisión de Jorge Jesús de mantener al delantero en el banquillo causó malestar en el capitán portugués. Tras el pitazo final, Ronaldo se dirigió directamente a los vestuarios y no permaneció en el terreno de juego para celebrar el triunfo con sus compañeros, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible desacuerdo interno.

La selección de Portugal deberá afrontar sus próximos compromisos de la Liga de Naciones sin Ronaldo. En su comparecencia, el seleccionador negó que Ronaldo se hubiera negado a entrenarse y defendió su autoridad para decidir las alineaciones. "Nunca ningún jugador va a cambiar mis ideas", afirmó el técnico, que anticipó la titularidad de Gonçalo Ramos frente a los daneses.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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