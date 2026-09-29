¿Qué sanción podría recibir el Manchester City tras el fallo de la Premier League?

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¿Qué sanción podría recibir el Manchester City tras el fallo de la Premier League?

“El caso más importante” de la Premier League: Manchester City queda a la espera de su sanción.

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Manchester City, pendiente de una decisión clave tras ser declarado responsable de irregularidades financieras.(Foto Prensa Libre: EFE).

Manchester City, pendiente de una decisión clave tras ser declarado responsable de irregularidades financieras.(Foto Prensa Libre: EFE).

El presidente ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, afirmó que el proceso contra el Manchester City representa "el caso más importante en la historia de la competición", luego de que una comisión independiente determinara que el club incumplió la mayoría de los cargos financieros presentados por la liga.

La Premier League informó este martes que el conjunto de Manchester fue declarado responsable de la mayoría de las irregularidades financieras que le fueron imputadas en febrero de 2023, relacionadas con el período comprendido entre las temporadas 2008-2009 y 2017-2018.

"Esta decisión establece lo que ocurrió en el Manchester City durante ese periodo. También confirma que el club incumplió de forma sistemática las reglas de la Premier League durante casi una década", declaró Masters.

El dirigente añadió que el fallo respalda la decisión de la liga de llevar el caso ante una comisión independiente. "Aunque el proceso ha sido largo y complejo, la Premier League mantiene su determinación de que los hechos han sido establecidos de manera independiente", señaló.

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Masters insistió en que la organización tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las normas aprobadas por los propios clubes para proteger la integridad de la competición. "Es fundamental para que la liga siga siendo competitiva y justa para todos los clubes y los aficionados. Nos tomamos este asunto muy en serio", afirmó.

Falta definir la sanción

Tras conocerse el fallo, el proceso entra ahora en la etapa en la que una comisión independiente deberá determinar la sanción que recibirá el Manchester City.

Entre las posibles medidas figuran una multa económica, la deducción de puntos, el descenso de categoría o incluso la expulsión de la Premier League, aunque todavía no existe una resolución definitiva sobre ese aspecto.

"Este caso y su resolución representan el asunto más importante en la historia de la Premier League. Aún quedan aspectos por resolver, como la sanción, pero ahora estamos comprometidos a avanzar con rapidez para ofrecer certeza a la liga, a los clubes y a los aficionados", concluyó Masters.

El Manchester City podrá presentar una apelación contra la decisión hasta el próximo 2 de octubre.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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