¿Qué le pasó a Raphinha? La razón por la que salió al finalizar la primera mitad del Brasil y Australia

La selección de Brasil cerró su gira por Australia con una victoria por 4-2 sobre los Socceroos, pero el resultado pasó a segundo plano por la preocupación que generó la lesión de Raphinha, quien abandonó el partido en el descanso debido a molestias musculares.

El delantero del Barcelona fue una de las figuras destacadas de la primera mitad en el Estadio Suncorp, de Brisbane. Además de portar el brazalete de capitán ante la ausencia de Marquinhos, participó en el ataque brasileño y marcó de penal el gol del empate 2-2 al minuto 45.

Al finalizar la primera mitad, el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti decidió sustituir al atacante. La Confederación Brasileña de Fútbol informó después que Raphinha sintió molestias en el muslo y, como medida de precaución, fue reemplazado por Endrick para la segunda parte.

La posible lesión genera inquietud en la selección brasileña y el Barcelona, ya que Raphinha atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha consolidado como pieza clave en el esquema ofensivo de la Canarinha.

Antes de abandonar el encuentro, el extremo había sido determinante para Brasil. Desde los primeros minutos lideró los ataques de su equipo y estuvo cerca de ampliar la ventaja tras el gol de Vanderson. Más tarde, cuando Australia había remontado el marcador, asumió la responsabilidad de ejecutar el penal y consiguió el empate antes del descanso.

Pese a la baja de Raphinha, Brasil mantuvo el control del partido en la segunda parte. Bruno Guimarães puso nuevamente en ventaja a la Verdeamarela al minuto 69, tras una asistencia de Endrick, mientras que Vinícius Júnior sentenció el encuentro con otro penal al minuto 79 para el definitivo 4-2.

La atención se centrará ahora en la evolución de Raphinha y en los estudios médicos que determinen la gravedad de la molestia muscular. Brasil y el Barcelona seguirán de cerca su estado, especialmente ante los próximos compromisos oficiales de ambos equipos.