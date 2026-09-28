Fernando Batista es destituido de Costa Rica: qué resultados provocaron su salida y quién lo reemplaza

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) destituyó este lunes al argentino Fernando Batista como seleccionador nacional, luego de una serie de malos resultados durante sus siete meses al frente del equipo. En su lugar fue nombrado de forma interina el exfutbolista Bryan Ruiz.

El presidente de la FCRF, Osael Maroto, confirmó la decisión y explicó que el histórico exjugador dirigirá los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf. "Tomamos la decisión de separar a Fernando Batista del puesto y decidimos nombrar de manera interina a Bryan Ruiz en el cargo", declaró Maroto.

Ruiz, considerado una de las máximas figuras en la historia del fútbol costarricense y mundialista en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, dirigió este lunes su primer entrenamiento de cara a los encuentros ante Nicaragua, el próximo jueves en Managua, y Haití, el domingo, compromisos clave para las aspiraciones de la selección.

Batista asumió el cargo en marzo con la misión de encabezar el proceso rumbo al Mundial de 2030, pero los resultados nunca acompañaron su gestión. Bajo su dirección, Costa Rica perdió 5-0 frente a Irán, empató 2-2 con Jordania, cayó 3-1 ante Colombia y 3-0 contra Inglaterra en partidos amistosos. En la Liga de Naciones también sufrió derrotas 4-3 frente a Curazao y 2-0 ante Haití.

"Los resultados no se dieron. Cuando lo contratamos pensamos en todo el proceso al 2030 (...) es un cambio que se está dando por los malos resultados", afirmó Maroto.

Costa Rica, al borde de la eliminación

Las derrotas ante Curazao y Haití dejaron a la selección costarricense con mínimas opciones de avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones. Para mantener vivas sus aspiraciones, los ticos deberán ganar sus dos últimos partidos de la fase de grupos y esperar una combinación favorable de resultados.

Hasta el domingo, Batista había manifestado públicamente que se sentía "fuerte" en el cargo y aseguró que confiaba "a muerte" en el trabajo del cuerpo técnico y del plantel, pese al mal momento que atravesaba el equipo.

El argentino, de 55 años, llegó a Costa Rica tras dirigir a la selección de Venezuela entre 2023 y 2025. Además, estuvo al frente de las selecciones sub-20 y sub-23 de Argentina, con las que consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Batista sustituyó al mexicano Miguel "Piojo" Herrera, cuyo contrato no fue renovado después de no lograr la clasificación de Costa Rica al Mundial de 2026.