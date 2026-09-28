Selección de Guatemala: dónde ver el partido de la Bicolor frente a El Salvador

La Azul y Blanco recibe esta noche a El Salvador en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf.

El combinado nacional integra el Grupo B, en una competencia en la que únicamente los dos primeros lugares de cada sector avanzan a la siguiente fase. Los equipos que finalicen en la tercera y cuarta posiciones, junto con los cuatro perdedores de los cuartos de final de la Liga A y los dos mejores segundos lugares de la Liga B, deberán disputar los Prelims de la Copa Oro.

El compromiso de esta noche adquiere suma importancia para la Bicolor, que busca mantenerse con opciones de clasificación. Los líderes y sublíderes de cada grupo avanzarán directamente a la siguiente ronda, por lo que el equipo dirigido por Luis Fernando Tena no tiene margen de error ante la Selecta.

Guatemala llega a este encuentro tras caer de forma agónica frente a Jamaica en su debut en el torneo. El representativo nacional recibió el gol de la derrota en los minutos finales y ahora necesita sumar tres puntos como local para volver a la pelea por la clasificación.

El Salvador afronta el compromiso con confianza luego de vencer a 3-1 a Martinica en su estreno. Ese resultado le permitió asumir el liderato del grupo gracias a una mejor diferencia de goles. Una victoria colocaría al conjunto salvadoreño en una posición favorable para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Guatemala espera hacer valer su condición de local y el apoyo de su afición para reencontrarse con el triunfo. La Bicolor busca, además, su primera victoria del 2026, ya que acumula cinco derrotas en sus cinco compromisos disputados durante el año.

¿Dónde ver el partido de la Bicolor?

El encuentro entre Guatemala y El Salvador se disputa este lunes a las 20 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la señal de Fox Guatemala, además de la cobertura minuto a minuto de Prensa Libre, con detalles y momentos destacados del partido.

Sin margen de error

La Bicolor afronta un partido clave en la Liga de Naciones. Una victoria le permitiría recuperar terreno en el Grupo B y mantenerse en la lucha por la clasificación, mientras que una derrota complicaría sus aspiraciones. Frente a El Salvador, Guatemala busca aprovechar el respaldo de su afición para sumar tres puntos.