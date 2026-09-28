Balón de Oro 2026: las votaciones llegaron a su fin y así se elige al ganador

Los 100 periodistas de todo el mundo que integran el jurado del Balón de Oro masculino tenían hasta la medianoche de este lunes (hora de Europa) para emitir su voto, luego de varias semanas de expectativa en torno a los principales candidatos al galardón.

El sucesor del francés Ousmane Dembélé será anunciado el próximo 26 de octubre, en una ceremonia que por primera vez se celebrará en Londres, como parte del acuerdo entre la revista France Football, organizadora del premio, y la Uefa.

Ese mismo día también se entregará el Balón de Oro femenino, elegido por un jurado integrado por 50 periodistas, además de los premios al mejor jugador joven (Trofeo Kopa), mejor portero (Trofeo Yashin) y mejor entrenador (Trofeo Johan Cruyff).

¿Cómo se elige al ganador?

La redacción de France Football elaboró una lista de 30 candidatos al Balón de Oro masculino. Posteriormente, los periodistas de los 100 países mejor ubicados en el ranking Fifa emiten su votación. En la categoría femenina participan representantes de los 50 primeros países de esa clasificación.

Cada integrante del jurado selecciona a 10 futbolistas, ordenados de mayor a menor preferencia. El sistema de puntuación otorga 15 puntos al primer lugar, 12 al segundo, 10 al tercero, 8 al cuarto, 7 al quinto, 5 al sexto, 4 al séptimo, 3 al octavo, 2 al noveno y 1 al décimo.

Los votos se basan en tres criterios principales: el rendimiento individual durante la temporada, el impacto y la capacidad decisiva del jugador, los títulos obtenidos y el juego limpio.

Para esta edición se evaluó el desempeño de los futbolistas entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, incluyendo las competiciones internacionales disputadas durante ese período. En el caso del Balón de Oro femenino, la Copa Africana de Naciones, que concluyó el 16 de agosto, será tomada en cuenta para la edición del próximo año.