Barcelona y Florentino Pérez irán a los juzgados: qué está en juego por las declaraciones sobre el caso Negreira

El FC Barcelona y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, comparecerán el próximo 25 de noviembre ante los Juzgados de Madrid en un acto de conciliación, como paso previo a una posible querella por un presunto delito de calumnias derivado de declaraciones del dirigente madridista sobre el denominado caso Negreira.

Fuentes judiciales confirmaron a EFE que la audiencia se celebrará a las 9.40 horas en la Sala de Vistas de los Juzgados 1 y 2 de Madrid. El procedimiento constituye el trámite previo a la eventual presentación de una querella por un presunto delito de calumnias, contemplado en el artículo 205 del Código Penal español.

El club azulgrana presentó la demanda de conciliación en junio, luego de que Florentino Pérez afirmara el pasado 12 de mayo que el Barcelona había cometido actos de "corrupción", que había "enriquecido a los árbitros" y que había sido "siempre beneficiado" por las decisiones arbitrales, en referencia al caso Negreira.

Según el escrito judicial, si el Barcelona no comparece a la audiencia, el procedimiento será archivado. En cambio, si quien no acude es Florentino Pérez, el acto se considerará intentado a todos los efectos legales.

La entidad catalana ya había advertido que, si el acto de conciliación no prosperaba, presentaría la correspondiente querella criminal contra el presidente del Real Madrid.

Lo que solicita el Barcelona

En su demanda, el Barcelona pide que Florentino Pérez reconozca la inexactitud de sus declaraciones, en las que vinculó a un grupo de árbitros con supuestos pagos realizados por el club para alterar la competición.

De manera alternativa, solicita que identifique a los colegiados a los que hizo referencia cuando utilizó el término "Negreira Boys", así como los partidos y las acciones específicas en las que, según su versión, se habría materializado la supuesta corrupción.

El contexto del caso

El denominado caso Negreira investiga los pagos que el Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira, cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, mediante sociedades vinculadas a él.

La Fiscalía sostiene que los pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral. Por su parte, el Barcelona mantiene que esos desembolsos correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre arbitraje, y niega que tuvieran como finalidad alterar la competición.