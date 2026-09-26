Scaloni pone en duda su futuro con Argentina en plena negociación con la AFA

Argentina inició las negociaciones para renovar a Lionel Scaloni. El técnico de 48 años que llevó a la Albiceleste al título mundial en Catar 2022 se reunió con el presidente de la AFA Claudio Tapia en las instalaciones de Ezeiza para analizar la renovación de su contrato que vence en diciembre próximo.

Sin embargo el propio Scaloni deslizó dudas sobre su continuidad. "Hay ganas de estar acá pero hay un montón de aspectos que hay que hablar con el presidente" afirmó el técnico en rueda de prensa en lo que fue la señal más clara de que la negociación no está cerrada.

El entrenador también vinculó su futuro a la despedida de Lionel Messi que se retirará de la Albiceleste el 6 de octubre en el amistoso ante Benín en Buenos Aires. "Como no sé si más adelante voy a estar hicimos fuerzas para que viniera y él hizo ese esfuerzo para poder hacerlo" expresó Scaloni sobre el partido homenaje al capitán.

El interés de la AFA por mantener a Scaloni

La AFA tiene claro que quiere mantener a Scaloni al frente del equipo. El interés del organismo es renovarlo al menos hasta la Copa América 2028 con la posibilidad de ampliar el contrato hasta el Mundial 2030 que organizarán España Portugal y Marruecos.

Al frente de la selección desde finales de 2018 Scaloni ha conseguido los títulos de Copa América 2021 y 2024 la Finalissima 2022 y el Mundial 2022 en lo que es el palmarés más exitoso de cualquier técnico argentino en la historia reciente de la Albiceleste.

La Albiceleste disputará en los próximos días tres compromisos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El último de esos partidos será la despedida oficial de Messi de la selección argentina tras anunciar su retirada del combinado nacional el pasado 31 de agosto.