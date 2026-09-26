España remontó ante Inglaterra en Wembley y alargó a 39 su histórica racha de partidos sin perder

España escribió una nueva página en su historia. La Roja remontó ante Inglaterra en Wembley para vencer 3-2 y alargar su racha de partidos sin perder hasta los 39 superando el récord histórico de cualquier selección nacional que pertenecía a Italia con 37 encuentros entre 2018 y 2021.

Durante diez minutos el récord estuvo en peligro. España se vio por detrás en el marcador pero los goles de Baena y Oyarzabal permitieron dar vuelta al resultado y mantener viva una racha que arrancó tras la derrota ante Colombia el 22 de marzo de 2024 en un amistoso en Londres.

La victoria también tuvo un significado especial por el escenario. España firmó su tercer triunfo histórico en Wembley tras los logrados en 1981 con resultado 1-2 en amistoso y en 2018 también por 1-2 en la Liga de Naciones bajo la dirección de Luis Enrique.

Otra racha que se prolonga es la del centrocampista del PSG Fabián Ruiz que encadena 51 partidos consecutivos sin perder con la selección española desde su debut en junio de 2019. El récord mundial absoluto de invicto lo posee el también español Carlos Marchena con 57 partidos.

España debuta con victoria en la Liga de Naciones

Con este triunfo España arrancó con tres puntos su participación en la fase de grupos de la Liga de Naciones y comenzó su estreno con la segunda estrella tras el título mundialista conseguido ante Argentina en la final del pasado Mundial.

Las estadísticas históricas entre España e Inglaterra quedaron prácticamente niveladas. De los 29 partidos disputados entre ambas selecciones España acumula 12 victorias frente a las 13 de los ingleses y cuatro empates en lo que refleja lo parejo del historial entre ambas potencias del fútbol europeo.