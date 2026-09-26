España remontó ante Inglaterra en Wembley y alargó a 39 su histórica racha de partidos sin perder

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España remontó ante Inglaterra en Wembley y alargó a 39 su histórica racha de partidos sin perder

Los goles de Baena y Oyarzabal le dieron la vuelta al marcador para que España venciera 3-2 a Inglaterra en Wembley y superara el récord histórico de invicto de cualquier selección nacional.

Alejandra Soto

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LONDON (United Kingdom), 26/09/2026.- Lamine Yamal of Spain (R) celebrates scoring the 0-1 goal with Rodri of Spain (L) during the UEFA Nations League group stage soccer match between England and Spain in London, Britain, 26 September 2026. (Francia, España, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Lamine Yamal de España celebra el gol del 0-1 junto a Rodri durante el partido de la Liga de Naciones entre Inglaterra y España en Londres el 26 de septiembre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/Tolga Akmen).

España escribió una nueva página en su historia. La Roja remontó ante Inglaterra en Wembley para vencer 3-2 y alargar su racha de partidos sin perder hasta los 39 superando el récord histórico de cualquier selección nacional que pertenecía a Italia con 37 encuentros entre 2018 y 2021.

Durante diez minutos el récord estuvo en peligro. España se vio por detrás en el marcador pero los goles de Baena y Oyarzabal permitieron dar vuelta al resultado y mantener viva una racha que arrancó tras la derrota ante Colombia el 22 de marzo de 2024 en un amistoso en Londres.

La victoria también tuvo un significado especial por el escenario. España firmó su tercer triunfo histórico en Wembley tras los logrados en 1981 con resultado 1-2 en amistoso y en 2018 también por 1-2 en la Liga de Naciones bajo la dirección de Luis Enrique.

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Otra racha que se prolonga es la del centrocampista del PSG Fabián Ruiz que encadena 51 partidos consecutivos sin perder con la selección española desde su debut en junio de 2019. El récord mundial absoluto de invicto lo posee el también español Carlos Marchena con 57 partidos.

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Las estadísticas históricas entre España e Inglaterra quedaron prácticamente niveladas. De los 29 partidos disputados entre ambas selecciones España acumula 12 victorias frente a las 13 de los ingleses y cuatro empates en lo que refleja lo parejo del historial entre ambas potencias del fútbol europeo.

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