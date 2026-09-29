¿Quiénes regresan a la Selección de Costa Rica? Bryan Ruiz llama de nuevo a dos históricos del cuadro tico

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¿Quiénes regresan a la Selección de Costa Rica? Bryan Ruiz llama de nuevo a dos históricos del cuadro tico

Bryan Ruiz revoluciona a la selección de Costa Rica al devolver a Keylor Navas y Celso Borges, con la misión de evitar el descenso.

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AME340. SAN JOSÉ (COSTA RICA), 18/11/2025.- Keylor Navas de Costa Rica realiza una parada este martes, en un partido por las eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 entre Costa Rica y Honduras en el Estadio Nacional en San José (Costa Rica). EFE/ ??Jeffrey Arguedas

El regreso de Keylor Navas y Celso Borges marca el inicio de la era interina de Bryan Ruiz,(Foto Prensa Libre: EFE).

El nuevo seleccionador interino de Costa Rica, Bryan Ruiz, convocó al portero Keylor Navas y al mediocampista Celso Borges con la misión de revertir el mal momento de la selección en la Liga de Naciones de la Concacaf, tras las dos derrotas sufridas bajo el mando del ya destituido entrenador argentino Fernando Batista.

Una de las primeras decisiones de Ruiz tras asumir el cargo el pasado lunes fue apostar por futbolistas de experiencia con quienes compartió vestuario en la selección. Además de Navas, actualmente en el Pumas de México, y Borges, del Alajuelense, el técnico también llamó al defensor Juan Pablo Vargas, del Puebla mexicano.

Los tres jugadores habían quedado fuera de las convocatorias de Batista y ahora se incorporarán al grupo que el técnico argentino había citado para los compromisos de septiembre y octubre.

La Federación Costarricense de Futbol destituyó a Batista el lunes, luego de las derrotas 4-3 frente a Curazao y 2-0 contra Haití en las dos primeras jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

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Ahora, Costa Rica enfrentará este jueves a Nicaragua como visitante y el domingo recibirá a Haití, con la obligación de ganar ambos encuentros para mantener alguna opción de avanzar a los cuartos de final.

Sin embargo, el panorama es complicado. La selección aún no suma puntos y, además de conseguir dos victorias, dependerá de una combinación de resultados para mantenerse con vida en el torneo.

Evitar el descenso, la prioridad

Más allá de la clasificación, el principal objetivo de Bryan Ruiz será impedir que Costa Rica termine en los últimos dos puestos del grupo, ya que eso significaría descender a la Liga B de la Liga de Naciones, la segunda categoría del torneo regional, y comprometer sus posibilidades de disputar la próxima Copa Oro.

Ruiz, quien se retiró como futbolista tras el Mundial de Catar 2022, acumula experiencia como entrenador en las divisiones menores del Alajuelense y recientemente dirigió de manera interina al primer equipo del club durante dos partidos.

Costa Rica atraviesa una de sus peores rachas recientes. El combinado tico acumula un año sin ganar, una mala racha que comenzó bajo la dirección del mexicano Miguel "Piojo" Herrera, quien no logró clasificar al equipo al Mundial de 2026, y continuó con Fernando Batista, cuyo balance fue de cinco derrotas y un empate en seis partidos.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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